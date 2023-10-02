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緩解嚴重乾旱衝擊 巴拿馬運河縮運量

編譯陳律安／綜合報導

為減緩嚴重乾旱的衝擊，巴拿馬運河管理局（ACP）9月30日再次更新限航令，這條全球主要海上貿易航線的每日船舶通過數量，從11月起將從32艘次再減少到31艘次。鑑於明年將更加乾旱，或許還會進一步限縮。

路透報導，ACP近月來為節省水量，實施多項限航措施，包括限制船隻吃水深度，從15公尺減少至13公尺，並管制每日航運量。一般來說，正常的每日航運量可達36艘次。

ACP表示，由於缺水危機未獲緩解，該機構「發現有必要實施額外調整，新規定將從11月1日起實施」。乾旱的情形料將持續到明年。

ACP表示，自11月開始，每天最多將有九艘船舶可通過新巴拿馬型船閘（Neopanamax lock）、22艘船舶通過巴拿馬型船閘。

為避免船舶延誤和大排長龍，ACP還將為新巴拿馬型船閘和巴拿馬型船閘提供新的時間表，以讓客戶自行調整行程。

多名專家警告，鑑於明年將更加乾旱，海上貿易可能受到干擾。他們認為，巴拿馬的旱季可能提早開始。由於氣溫高於平均水準，可能增加蒸發量，導致明年4月的水位接近歷史最低水準。

運河管理員曾經表示，巴拿馬每五年左右就會碰上乾旱，現在看來每三年就會發生一次。

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