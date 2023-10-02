特斯拉交車量 去年來首衰退

電動車廠特斯拉 （Tesla）預計最快2日公布上季交車量，根據彭博資訊最新調查，市場預估特斯拉上季交付45萬6,722輛車，低於前一季的46萬6,140輛，交車量可能是2022年初以來首度「倒退」。

法人關注，若特斯拉交車量衰退，意味對零組件廠拉貨力道同步減弱，恐不利貿聯-KY、和大、乙盛-KY等相關供應鏈。

彭博資訊報導，特斯拉已連續四季刷新交車量紀錄，但受工廠部分停工影響，這個勢頭可能在上季止步。特斯拉在今夏關閉部分設施以進行生產線升級。馬斯克 早已警告這會拖慢生產速度。再者，隨通膨繼續打擊家庭預算，消費者購買汽車這類大型物品的意願下降。

Robert W. Baird分析師卡羅上周告訴客戶：「原訂的工廠停工和需求因素，使華爾街對特斯拉的交車量感到不確定」。他預估特斯拉上季交車量為43.92萬輛。

馬斯克在1月告訴投資 人，特斯拉今年可能生產200萬輛車，接著在7月又說，將堅持先前180萬輛車的目標。即使產量放緩，特斯拉仍致力維持銷售量在高檔；為因應高通膨和高利率，特斯拉全年都在大降價促銷。

特斯拉暢銷車款Model Y目前在美國起售價為50,490美元，遠低於今年初的65,990美元。若加上特斯拉的美國交車數據，美國今年整體電動車銷量幾乎篤定超過100萬輛，將是美國首次跨越這道門檻。

投資人和特斯拉車迷正引頸期盼特斯拉推出以電影「銀翼殺手」為設計靈感的電動皮卡Cybertruck。