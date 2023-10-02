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南韓9月出口萎縮幅度縮小

編譯林奇賢／綜合報導
韓9月出口下滑4.4%，12個月來最小。（路透）
韓9月出口下滑4.4%，12個月來最小。（路透）

最新數據顯示，南韓9月出口比去年同期減少4.4%，連續第12個月縮減，但萎縮幅度比預期小，也是過去12個月來最小降幅，對這個高度倚賴貿易的國家來說是個正面訊號。

南韓產業通商資源部1日公布，9月出口額年減4.4%至546.6億美元。值得關注的是，萎縮幅度比市場預期的9.1%小，為去年10月由紅翻黑以來的最小降幅，自8月起也連續第二個月保持個位數降幅。

產業通商資源部長官方文圭表示：「目前已顯露出口改善的跡象，未來可望反彈，儘管仍面臨幾個不利的外部因素，例如高利率、中國經濟放緩、供應鏈問題。」

南韓上月半導體出口額下滑13.6%至99.4億美元，是連續第14個月萎縮。但當局表示，全球晶片銷售近幾個月已顯露復甦跡象，且南韓9月半導體出口額已是今年來單月最高。

至於其他產業類別，石化產品出口下降6.1%，汽車零件出口減少3.5%、充電電池減少16.3%；汽車出口則躍增9.5%、機械增長9.8%，船舶增長15.4%、鋼鐵製品成長6.9%。

從地區來看，南韓上月對中國大陸出口的減幅縮小至17.6%，為11個月來最小，總額則達到110億美元，連兩個月超過100億美元，是今年來最高，對該國雖出現1億美元逆差，但連續六個月都有改善；對東協出口下滑8%；對美國出口增長8.5%、對歐盟出口增長6.5%，對南美國家出口大增18.2%。

另外，受能源進口大減36%的影響，南韓上月進口額下滑16.5%至509.6億美元，因此出現37億美元的貿易順差，這是連續第四個月出現順差，也是自2021年9月以來順差幅度最大的一個月。

世界貿易組織（WTO）8月時曾表示，全球商品貿易量在第2季已開始成長，不過仍有一些變數籠罩前景。

南韓出口額變動。（資料來源:彭博資訊）
南韓出口額變動。（資料來源:彭博資訊）

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