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俄貨櫃堆積如山、價格暴跌 反映中國向莫斯科出口激增

編譯季晶晶／綜合外電
根據德國交易平台Container xChange周四發布的分析，俄羅斯目前有150,000個過剩貨櫃，反映出中國對俄出口商品數量激增。示意圖。（路透）
根據德國交易平台Container xChange周四發布的分析，俄羅斯目前有150,000個過剩貨櫃，反映出中國對俄出口商品數量激增。示意圖。（路透）

彭博資訊引述德國交易平台Container xChange周四發布的分析報導，俄羅斯目前有150,000個過剩貨櫃，令鐵路堆場的管理面臨挑戰，這反映出中國對俄出口商品數量激增，進口卻少得多。

Container xChange的聯合創辦人兼執行長Christian Roeloffs在報告中表示，「從中國輸向俄羅斯的貨運量很大，但從俄羅斯運回中國的貨運量非常少。這對貨櫃物流業務產生極為不利的影響，原因是供需嚴重失衡。」

三年前，洛杉磯海岸有大量貨船排隊等待入港，運輸的進口貨物達到史無前例的水準，以便美國消費者能度過疫情，這也象徵全球經濟形態的扭曲。

俄羅斯貨櫃如今的積壓情況與地緣經濟有更緊密的關係。Container xChange表示，儘管俄羅斯自入侵烏克蘭以來一直面臨西方國家制裁，但莫斯科政府預計今年與中國的貿易交易額將突破2,000億美元，高於2022年的1,850億美元。

結果是莫斯科貨櫃二級市場價格暴跌，還不到世界其他地方的半價。截至本周，在莫斯科購買二手40呎乾貨「高櫃」貨櫃（容量略大於40呎標準櫃）的平均價格已從2022年2月的4,175美元跌至580美元。

Container xChange的數據顯示，新貨櫃價格已從俄羅斯入侵烏克蘭前的4,309美元跌至1,450美元。

Container xChange引述中國海關數據表示，中俄兩國貿易今年頭七個月成長37%到1,341億美元。中國對俄羅斯的出口成長73%到625.4億美元左右，而自俄羅斯的進口成長15%至716億美元。

俄羅斯 烏克蘭 疫情

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