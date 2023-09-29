觀光服務業復甦快 越南第3季GDP成長5.33%

越南觀光業復甦強勁，支撐經濟成長。 （歐新社）

越南 統計總局今（29）日公布的數據顯示，越南第3季經濟成長率較去年同期成長5.33%，增速比第2季更快，主要受惠於觀光 業復甦。不過經濟成長率還沒有回復到新冠疫情前的6%到7%水準，《日經亞洲》指出，這代表越南政府所訂的今年全年經濟成長6.5%目標，很可能無法達成。

越南自去年下半年開始經濟成長趨緩變得比較明顯，今年第1季實質國內生產毛額（GDP）成長率跌至3.28%，第2季修正後的GDP成長率改善到4.05%。拖累越南GDP成長的因素主要是國內房地產市場惡化，再加上出口因全球需求下降而減少。

日經說，第3季靠服務業的表現，特別是觀光與零售；服務業部門占越南GDP約40%。

外國觀光客大量回到峴港等熱門觀光景點，7月到8月入境外國旅客人次已達225萬人，超越去年7到9月整季的127萬人。最近的官方經濟數據顯示製造業亦正在復甦。工業生產指數5月已經轉正，之後直到9月，連續五個月都是擴張局面。

不過越南經濟前景的不確定性仍在，服裝製造商Dony Garment執行長Pham Quang Anh告訴日經，目前的經濟狀況仍然是「負面的」，歐洲與美國等傳統市場的需求疲弱，出口商面對許多挑戰。他表示，「年底前，再找不到替代市場的話，愈來愈多成衣廠會接近倒閉邊緣」。他自己的公司現在努力找中東和東南亞 的新買家，來幫助維持營運。

儘管越南政府維持2023年經濟成長目標在6.5%，世界銀行（World Bank）的預測是4.7%。