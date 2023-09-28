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FT：OpenAI擬聯手軟銀與蘋果前設計長艾夫 打造「AI版iPhone」

編譯陳律安／綜合外電
OpenAI傳出與軟銀和蘋果前設計師艾夫協商，擬打造AI版iPhone。（歐新社）
OpenAI傳出與軟銀和蘋果前設計師艾夫協商，擬打造AI版iPhone。（歐新社）

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，人工智慧（AI）業者OpenAI正與蘋果前設計師艾夫及軟銀集團創辦人孫正義進行協商，打算成立一家合資企業，打造具iPhone等級的AI裝置，並向軟銀籌資逾10億美元。

知情人士透露，OpenAI執行長奧特曼已接觸艾夫執掌的LoveFrom公司，以催生旗下第一款消費電子裝置。

奧特曼和艾夫已在艾夫的舊金山工作室進行腦力激盪，探討這款以OpenAI技術為主軸的產品將是何種樣貌，目標是打造更自然、直覺的AI互動體驗，一如iPhone藉由觸控螢幕的創新，為行動網路市場帶來莫大的市場潛力。

消息人士說，這項創意發想仍在早期階段，目前在檯面上有許多不同的構思。

軟銀孫正義也有參與討論，計劃讓軟銀持有90%股權的矽智財業者安謀（Arm）也投身這項計畫，並提供金援。消息人士說，奧特曼、艾夫及孫正義已討論成立一家公司，從各自集團找來人才和技術，軟銀將投資逾10億美元。

知情人士也提到，雖然協商非常認真，但尚未達成協議，成立合資企業可能要數個月後才會正式宣布，還要再等上數年才能看到硬體產品上市。

OpenAI、軟銀、LoveFrom都拒絕回應FT的置評請求。

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