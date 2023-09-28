若日圓跌至「這水準」 日圓先生：日本政府就會進場干預

「日圓先生」榊原英資表示，日本政府可能會在日圓兌美元匯率跌破150時就進場干預。（路透）

有「日圓先生」封號的日本 前財務省次官榊原英資表示，若日圓兌美元匯率 貶至155日圓兌1美元，日本官員可能就會開始擔心，因此日本政府可能會在日圓跌破150時，再度進場干預。

彭博資訊28日報導，榊原英資接受訪問時表示：「無論別人怎麼說，但匯率水準真的很重要。因此，如果日圓兌美元匯率跌破150日圓，可能就會引發某種干預。」

「我無法具體說出一個數字，這要取決於當時的狀況，但155可能會是一個他們將開始擔心的水準。」

另外，美國銀行（BofA）28日將對日圓匯率的年底目標下修至153，低於原先的150，並預期明年春季將觸底達到155。

日圓兌美元連貶四天後28日反彈，目標報149.21，本周一度跌至149.71，是2022年10月以來最低。

榊原英資認為，日本正在等待美國聯準會 （Fed）改變政策方向，而在此之前將嘗試不透過干預來因應日圓疲軟的局面。

他說，如果日本政府有必要再度進場干預，必須花費的資金可能會接近上一次，甚至更高；一旦進場之後，口頭干預的效果也將變得更加有效。若不採取任何行動，日圓可能貶至逼近160大關，但不會跌到更低。

他仍預期日圓有機會反轉，時機可能在會在Fed的12月會議後，且日本明年也有可能升息。