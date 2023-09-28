我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙鎚殺案兇手過堂 最高判終身監禁

布碌崙日落公園塌樓案 華裔開發商判2-4年

若日圓跌至「這水準」 日圓先生：日本政府就會進場干預

編譯易起宇／綜合外電
「日圓先生」榊原英資表示，日本政府可能會在日圓兌美元匯率跌破150時就進場干預。（路透）
「日圓先生」榊原英資表示，日本政府可能會在日圓兌美元匯率跌破150時就進場干預。（路透）

有「日圓先生」封號的日本前財務省次官榊原英資表示，若日圓兌美元匯率貶至155日圓兌1美元，日本官員可能就會開始擔心，因此日本政府可能會在日圓跌破150時，再度進場干預。

彭博資訊28日報導，榊原英資接受訪問時表示：「無論別人怎麼說，但匯率水準真的很重要。因此，如果日圓兌美元匯率跌破150日圓，可能就會引發某種干預。」

「我無法具體說出一個數字，這要取決於當時的狀況，但155可能會是一個他們將開始擔心的水準。」

另外，美國銀行（BofA）28日將對日圓匯率的年底目標下修至153，低於原先的150，並預期明年春季將觸底達到155。

日圓兌美元連貶四天後28日反彈，目標報149.21，本周一度跌至149.71，是2022年10月以來最低。

榊原英資認為，日本正在等待美國聯準會（Fed）改變政策方向，而在此之前將嘗試不透過干預來因應日圓疲軟的局面。

他說，如果日本政府有必要再度進場干預，必須花費的資金可能會接近上一次，甚至更高；一旦進場之後，口頭干預的效果也將變得更加有效。若不採取任何行動，日圓可能貶至逼近160大關，但不會跌到更低。

他仍預期日圓有機會反轉，時機可能在會在Fed的12月會議後，且日本明年也有可能升息。

他說：「美國的貨幣政策在短期未來內有很高的可能性會改變，屆時日圓將會開始走強朝向130。」

「日圓先生」榊原英資表示，日本政府可能會在日圓兌美元匯率跌破150時就進場干預。...
「日圓先生」榊原英資表示，日本政府可能會在日圓兌美元匯率跌破150時就進場干預。 （路透）

日本 匯率 聯準會

上一則

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當撈揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

下一則

買氣熱 好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶光

延伸閱讀

總量比上次還多 日本福島核電廠這日將排放第2波核汙水

總量比上次還多 日本福島核電廠這日將排放第2波核汙水
擬跟進中國「禁日海鮮進口」 俄有1目的

擬跟進中國「禁日海鮮進口」 俄有1目的
男友買春不算出軌？日本女街訪「答案驚人」 網嗨喊：幫我介紹

男友買春不算出軌？日本女街訪「答案驚人」 網嗨喊：幫我介紹
藥瓶內塑膠紙啥用途？藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

藥瓶內塑膠紙啥用途？藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

熱門新聞

摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21
昔日有債券天王之稱的葛洛斯示警，即使聯準會停止升息，美債投資人的苦日子還沒結束。(路透)

前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束

2023-09-21 22:16

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷