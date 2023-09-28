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AI帶動經濟 美受益最大

編譯陳律安／綜合報導
AI能夠帶動美國等已開發國家的經濟成長。(路透資料照片)
AI能夠帶動美國等已開發國家的經濟成長。(路透資料照片)

最新報告顯示，相較於中國和新興經濟體，人工智慧（AI）更能帶動美國等已開發國家的經濟成長，但北京當局也全力衝刺AI領域，可能使美中角力更為激烈。

彭博資訊報導，凱投宏觀（Capital Economics）在最新報告中評比全球33國受益於AI的程度，結果以美國位居第一，其次是新加坡和英國。南韓排第六，台灣則排名第14。

印度落居後段班，僅排第27名，原因是AI在短期內反而可能阻礙其經濟成長，因為這種科技會減緩已開發國家把業務外包給印度的成長速度，可能使該國的經濟成長率在未來十年每年下降0.3至0.4個百分點。

中國排名第18，儘管該國擁有強大的創新能力，且對AI有大量投資，但其嚴格的監管措施，可能減緩AI技術的傳播。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯等研究人員指出，「以市場匯率為基準的國內生產毛額（GDP）而論，AI可能幫助美國經濟持續領先中國。外界須縮減中國經濟領先美國的預期，AI是其中一個原因。」

中國也必須解決美國對AI微晶片的出口限制。報告表示，這意味著「中國的AI生態系統將獨立於西方的發展」。

北京當局也計畫在2030年前，成為篩選海量公開資訊領域的領頭羊。外界認為，美國情報界目前在處理海量公開數據上不如中國。

為此，中央情報局（CIA）官員尼克森表示，正準備推出類似於OpenAI的功能，利用AI來讓分析師獲取開源情報。

CIA的開源企業部門計畫很快向美國情報界的18個機構提供其AI工具，這是美國政府利用AI力量與中國競爭的其中一環。

AI 北京 印度

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