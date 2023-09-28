美元強漲勢頭 亞洲擋不住

亞洲主要貨幣表現。(資料來源：彭博資訊)

美國聯準會（Fed）偏向鷹派，示意利率將升至更高，並維持更久，點燃新一波美元漲勢，亞洲官員紛紛口頭干預或出手阻貶。但外資說，除非美債殖利率 轉跌，不然這些行動也只能延緩亞幣的貶勢。

彭博資訊報價顯示，DXY美元指數27日早盤上揚0.2%，報106.48，升至去年11月以來最高，從7月中的這波低點至今已走高逾6%。除了釘住美元的港幣幾乎力守平盤以外，所有主要亞洲貨幣兌美元在這段時間均走貶，促使亞洲決策者相繼發話干預，有時更採取行動護匯。

印尼央行 官員27日說，他們持續在匯市行動，以支撐印尼盾。南韓財政部長表示，若有必要，將展開行動拉抬韓元。菲律賓央行總裁本周也示意，1美元兌57披索為防線。

與此同時，日圓兌美元逼近150大關，日方頻頻警告可能出手干預。中國人民銀行（中國央行）發布的人民幣中間價，也持續高於預期。

澳盛集團亞洲研究主管吳坤（音譯）表示：「日銀增強發言力道，但尚未扣下扳機。其餘各國均在穩定匯率走勢，這是他們的典型作法，主要是為了管理幣值波動。」

吳坤認為，美元反彈之際，決策者最多只能減緩本幣的貶值速度。除非美債殖利率重測下檔空間，美元也開始拉回，否則各種干預手段終究只能提供短暫的喘息空間。

Fed壓力之外，地方性因素也影響亞洲貨幣。例如印尼資金外流，壓抑印尼盾。能源和糧食成本高漲，不利泰銖和菲律賓披索。中國前景疲弱，打壓與該國關係密切的亞洲貿易夥伴。