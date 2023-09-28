我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

無視政府關門 共和黨寧背罵名 極右眾議員恐採「焦土策略」

美元強漲勢頭 亞洲擋不住

編譯陳苓／綜合報導
亞洲主要貨幣表現。(資料來源：彭博資訊)
亞洲主要貨幣表現。(資料來源：彭博資訊)

美國聯準會（Fed）偏向鷹派，示意利率將升至更高，並維持更久，點燃新一波美元漲勢，亞洲官員紛紛口頭干預或出手阻貶。但外資說，除非美債殖利率轉跌，不然這些行動也只能延緩亞幣的貶勢。

彭博資訊報價顯示，DXY美元指數27日早盤上揚0.2%，報106.48，升至去年11月以來最高，從7月中的這波低點至今已走高逾6%。除了釘住美元的港幣幾乎力守平盤以外，所有主要亞洲貨幣兌美元在這段時間均走貶，促使亞洲決策者相繼發話干預，有時更採取行動護匯。

印尼央行官員27日說，他們持續在匯市行動，以支撐印尼盾。南韓財政部長表示，若有必要，將展開行動拉抬韓元。菲律賓央行總裁本周也示意，1美元兌57披索為防線。

與此同時，日圓兌美元逼近150大關，日方頻頻警告可能出手干預。中國人民銀行（中國央行）發布的人民幣中間價，也持續高於預期。

澳盛集團亞洲研究主管吳坤（音譯）表示：「日銀增強發言力道，但尚未扣下扳機。其餘各國均在穩定匯率走勢，這是他們的典型作法，主要是為了管理幣值波動。」

吳坤認為，美元反彈之際，決策者最多只能減緩本幣的貶值速度。除非美債殖利率重測下檔空間，美元也開始拉回，否則各種干預手段終究只能提供短暫的喘息空間。

Fed壓力之外，地方性因素也影響亞洲貨幣。例如印尼資金外流，壓抑印尼盾。能源和糧食成本高漲，不利泰銖和菲律賓披索。中國前景疲弱，打壓與該國關係密切的亞洲貿易夥伴。

殖利率 印尼 央行

上一則

中國8月規模以上工業企業利潤 轉降為升

下一則

AI帶動經濟 美受益最大

延伸閱讀

美國超強經濟遇上雙煞星 美股走勢恐顛簸坎坷

美國超強經濟遇上雙煞星 美股走勢恐顛簸坎坷
台積電股價再跌 創4個月來低點 面臨500元台幣保衛戰

台積電股價再跌 創4個月來低點 面臨500元台幣保衛戰
美債殖利率再寫16年高 早盤狹幅震盪 Nvidia反彈

美債殖利率再寫16年高 早盤狹幅震盪 Nvidia反彈
全球央行利率陸續見頂 巴隆：十年難得一見買債券良機

全球央行利率陸續見頂 巴隆：十年難得一見買債券良機

熱門新聞

摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21
昔日有債券天王之稱的葛洛斯示警，即使聯準會停止升息，美債投資人的苦日子還沒結束。(路透)

前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束

2023-09-21 22:16

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看