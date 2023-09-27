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七月全球貿易量縮幅 3年最大

編譯簡國帆／綜合報導
全球7月貿易量正以將近三年來最大的步伐萎縮，未來幾個月仍可能維持疲軟。（路透）
全球7月貿易量正以將近三年來最大的步伐萎縮，未來幾個月仍可能維持疲軟。（路透）

數據顯示，全球7月貿易量持續萎縮，且縮幅是將近三年來最深，且未來幾個月可能依然低迷不振，成為利率上升開始衝擊全球產品需求的最新訊號。

英國金融時報（FT）報導，荷蘭經濟政策分析局（CPB）全球貿易監控數據顯示，全球7月貿易量比去年同期下滑3.2%，年減幅為2020年8月以來最大，而且6月也減退2.4%，增添全球成長日益減緩的證據。

7月出口量下滑的範圍廣泛，多數國家的貿易量都減少，全球最大貨物貿易出口國中國年減1.5%，歐元區萎縮2.5%，美國也下降0.6%。

新冠疫情帶動的海運榮景結束後，全球貨物出口需求去年已減弱，原因包括通膨升高、各國央行升息、以及消費者支出轉向國內服務。

信心指標暗示，未來幾個月的全球貿易可能依然疲弱。史坦普全球（S&P Global）採購經理人指數（PMI）追蹤的新出口訂單次指標暗示，美國、歐元區及英國8、9月都大幅萎縮。

經濟學家現在預期，今年歐元區出口將持平，遠不如年初預測的成長2%。

儘管未來幾個月利率預料不會再上揚，但央行未見到核心物價壓力已受抑制的更多證據前，也不太可能降息。分析師認為，少了信用寬鬆措施，出口將繼續承受壓力。

凱投宏觀經濟學家柯蒂斯指出，由於高利率的遲滯效應，可能會對特定產品需求造成更大影響，全球貿易距離觸及谷底可能還要好幾個月。他說，仰賴借錢購買的進口品，例如汽車、家庭裝修以及資本財，需求將衰減最多。

Jefferies經濟學家庫瑪爾預測，貿易可能依全球經濟成長的趨勢，「所有個別主要經濟體（的成長）都將在未來幾季減緩」。

除了成長變弱，地緣政治緊張也衝擊貿易。經濟合作發展組織（OECD）的最新經濟展望報告強調，2018年來的貿易管制措施已限制出口銷售，「地緣經濟分裂、以及貿易政策轉向更偏內需，可能抑制全球貿易的增幅，衝擊生活水準，特別是最貧窮的國家與家庭」。

另外，CPB的報告也指出，7月全球工業生產比6月減少0.1%，因日本、歐元區及英國工業生產都銳減。美國則成長0.7%，提高美國經濟軟著陸的希望。

全球貿易量增減幅。(資料來源：CPB、FT)
全球貿易量增減幅。(資料來源：CPB、FT)

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