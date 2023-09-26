金融時報：「台積電衝擊」撼動日本九州熊本小鎮

台積電在日本九州熊本市菊陽町興建晶圓廠，勞動力短缺問題恐怕很難解。（路透）

英國金融時報報導，日本 九州熊本小鎮菊陽町的居民以「台積電 衝擊」，形容當地因興建晶圓廠帶來的交通擁塞、房價狂飆和人才爭奪現象。雖然熊本市長大西一史珍視這個能讓該地區成為全球半導體樞紐的「千載難逢」機會，但不少人擔心熊本未來將遭遇的種種艱鉅挑戰，尤其是勞動力短缺問題。

根據九州金融集團，台積電赴熊本建廠，預計未來十年將可透過創造就業 機會、開發基礎設施和吸引其他公司前往投資，為當地經濟帶來4.29兆日圓（約290億美元）的提振。

台積電今春招聘工程師的廣告，開出的月薪比在地製造業者給大學畢業生的平均薪資高出大約三分之一。熊本最低薪資在日本居於後段班。當地企業抱怨台積電拉高工資，加速年輕員工頻繁跳槽。

儲存系統製造商Congo的300名員工去年走掉了5%，其中有些人去了台積電或其他半導體相關公司。該公司執行長、同時擔任熊本產業協會主席的田中敏彥表示，很容易把員工換工作歸咎於台積電，但人才流動其實不可避免，各家公司必須改變心態，在勞動力萎縮之際，專注於提高個人績效。

不過，台積電常用的維修服務供應商、總部在三重縣的日本材料（Japan material）說，要在熊本找到足夠的人手是很艱鉅的挑戰。比方說，該公司為台積電更換一個鋼瓶需要三名考照通過的工人，而它預計一個月要更換多達8,000個鋼瓶。東京當局還預計明年修訂勞動規則，以限制卡車司機加班，屆時日本材料會需要更多司機，才能向台積電交付相同數量的鋼瓶。

田中敏彥擔心，「政府給補助就能蓋廠，但營運需要的人該怎麼辦？」他說，有些維護操作的公司甚至因為人力不足，對想擴產的現有客戶說不。

等台積電2024年末開始投產，全球半導體市場預計也要反彈了，到時人力問題恐將變得更嚴重。