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南韓進一步開放外匯市場 為納入已開發市場指數鋪路

編譯劉忠勇／綜合外電
南韓外匯市場周一至周五在當地時間的營業時段，將由原本的上午9時至下午3時30分，延長到隔天凌晨2時，新規定將於10月4日生效。（美聯社）
南韓外匯市場周一至周五在當地時間的營業時段，將由原本的上午9時至下午3時30分，延長到隔天凌晨2時，新規定將於10月4日生效。（美聯社）

南韓政府將從下個月開始，擴大開放外國公司申請在南韓本地外匯市場交易，並延長本地外匯交易的時段，為爭取納入已開發市場主要指數再邁進一步。南韓金融監督院院長李卜鉉樂觀預期，本月底即可納入富時羅素（FTSE Russell）的全球政府債券指數。

南韓企劃財政部周一發布新聞稿說，外匯市場周一至周五在當地時間的營業時段，將由原本的上午9時至下午3時30分，延長到隔天凌晨2時，新規定將於10月4日生效。

企畫財政部並表示，另外將開放外國金融機構參與國內外匯市場，且無需在南韓開設分行，此規定於10月18日生效。目前，經過註冊的外國金融機構需要開設分行，才能合法在南韓國內進行外匯交易。

企畫財政部表示，新規定有助於外國金融機構及其客戶投資人更容易進出本地的外匯市場。

外匯交易受限，長期以來一直是南韓爭取升級為MSCI已開發市場的障礙，如今南韓進一步開放外匯市場，可望吸引更多的外資。

另外，南韓金融監督院院長李卜鉉接受英國金融時報訪問時表示，富時羅素將在9月底宣布世界政府債券指數調整，他對南韓納入指數抱持樂觀態度。

李卜鉉表示，南韓政府放寬若干規定後，已滿足大部分指數公司的要求。李卜鉉說：「這次我們被納入的機會很高。」

南韓去年決定調降海外投資南韓公債的稅率後，富時羅素已將南韓歸列考慮納入指數的觀察名單。

南韓 財政部 投資

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