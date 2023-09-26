南韓進一步開放外匯市場 為納入已開發市場指數鋪路

南韓外匯市場周一至周五在當地時間的營業時段，將由原本的上午9時至下午3時30分，延長到隔天凌晨2時，新規定將於10月4日生效。（美聯社）

南韓 政府將從下個月開始，擴大開放外國公司申請在南韓本地外匯市場交易，並延長本地外匯交易的時段，為爭取納入已開發市場主要指數再邁進一步。南韓金融監督院院長李卜鉉樂觀預期，本月底即可納入富時羅素（FTSE Russell）的全球政府債券指數。

南韓企劃財政部 周一發布新聞稿說，外匯市場周一至周五在當地時間的營業時段，將由原本的上午9時至下午3時30分，延長到隔天凌晨2時，新規定將於10月4日生效。

企畫財政部並表示，另外將開放外國金融機構參與國內外匯市場，且無需在南韓開設分行，此規定於10月18日生效。目前，經過註冊的外國金融機構需要開設分行，才能合法在南韓國內進行外匯交易。

企畫財政部表示，新規定有助於外國金融機構及其客戶投資 人更容易進出本地的外匯市場。

外匯交易受限，長期以來一直是南韓爭取升級為MSCI已開發市場的障礙，如今南韓進一步開放外匯市場，可望吸引更多的外資。

另外，南韓金融監督院院長李卜鉉接受英國金融時報訪問時表示，富時羅素將在9月底宣布世界政府債券指數調整，他對南韓納入指數抱持樂觀態度。

李卜鉉表示，南韓政府放寬若干規定後，已滿足大部分指數公司的要求。李卜鉉說：「這次我們被納入的機會很高。」

南韓去年決定調降海外投資南韓公債的稅率後，富時羅素已將南韓歸列考慮納入指數的觀察名單。