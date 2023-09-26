樂高循環經濟 碰到路障

全球最大玩具製造商樂高（Lego）原本打算以回收寶特瓶代替從石油 提煉的塑膠來製造積木，但如今宣告放棄，因為如此反而導致產品碳排放量更高。

英國金融時報（FT）報導。在氣候危機來襲之際，眾多企業重新評估其對全球碳排的影響，樂高是其中之一。

這家每年生產數十億塊積木的丹麥公司2021年宣布，已在測試能否以回收的PET（聚對苯二甲酸乙二酯），取代ABS樹脂（丙烯腈丁二烯苯乙烯）。目前樂高積木約80%採用ABS，而生產一公斤塑膠需要兩公斤左右的石油。

然而，樂高執行長克里斯丹森表示，此舉會導致產品生命周期內的碳排更高，因為需要新設備。

樂高的永續發展主管布魯克斯解釋，「這像是試圖用木頭而非鋼材來製造自行車」。由於非石油基材料比較柔軟，需加入額外成分來提高耐用性，而且在加工和乾燥上也要耗費更多能源。他說，「為了擴大回收PET生產規模，必須改變工廠的一切，結果是碳足跡變得更高。這真是令人失望」。

克里斯丹森說，公司測試數百種材料，但找不到解決永續性問題的「神奇材料」。因此樂高已試著改善ABS的碳足跡，例如融入更多生物基和回收材料，使ABS更具永續性。

克里斯丹森表示，這麼做不會馬上就變成100%永續，也許是50%、30%或 70%。他坦承，這會讓和消費者的溝通變困難，因為一開始不太可能衡量減少碳排的程度。

但他堅稱新的方式是對的，有助樂高實現2032年的氣候目標，也就是碳排量比2019年減少37%，而且到時只使用永續材料。

該集團打算在2025年把一年的永續發展支出增加兩倍至30億丹麥克朗（4.3億美元）。克里斯丹森承認這可能損害樂高的利潤 率，因為樂高不會將成本轉嫁給消費者。

另一個方法是推動舊積木的回收再利用。樂高已在美國和加拿大 啟動了「重玩」（Replay）計畫，並打算明年在歐洲推出，讓民眾捐出自己的樂高積木，進行分類和清潔，再捐給慈善機構。

布魯克斯說，他希望能在未來兩到三年內，找到最能蒐集和分類積木的答案，然後推出更商業化的計畫，使參與者可以透過歸還舊的樂高積木來賺錢，而這些積木又可以重新使用，包裝成新的產品。