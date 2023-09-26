日圓疲軟 貶近150大關

日圓連續走軟，離150大關愈來愈近。（路透）

日本銀行（央行 ）總裁植田和男表示，企業是否會繼續提高產品價格和員工薪資，仍有很大變數，他並再次強調日銀維持超寬鬆貨幣 政策的決心。日圓連續第二天走軟，離150大關愈來愈近。

植田和男25日在大阪對企業界領袖演說時表示，貨幣政策前景的關鍵在強勁的工資增長和消費，而非進口成本上漲帶來的成本壓力，是否會成為通膨主要驅動力。

他說：「我們見到一些企業工資和價格制定行為發生變化的跡象。但這些變化是否會擴大，仍有很大的不確定性。」他並重申，央行將在目前的殖利率曲線管控（YCC）框架下，耐心地繼續實施寬鬆政策 。

日圓兌美元25日持續走軟，盤中一度貶值0.4%到148.96日圓兌1美元，改寫去年10月以來新低。

日銀副總裁內田真一同日在另個場合呼應，央行須「耐心地」繼續實施寬鬆貨幣政策，因未見到通膨可持續地達到央行的2%目標。

植田和男表示，央行無法確定工資會繼續加速上漲，因許多公司還沒有決定明年及之後的工資策略，「目前為止，我們看到成本推動型通膨傷害了企業和家庭。這就是為什麼我們要繼續透過寬鬆政策，來支持需求和整體經濟。」

日圓匯價離150只剩咫尺之遙，這也成市場目前焦點所在。部分市場人士認為，150日圓是一條界線，會刺激日本當局採取類似去年的外匯干預措施。

彭博資訊報導，美元兌日圓9月最高和最低價為之間的差距僅2.8%。7月日銀舉行上次會議時，兩者差距達到5.6%。

SMBC日興證券策略師Kaoru Shoji指出，這反映出市場對當局干預的警覺性升高。市場正在試圖弄清楚日圓疲軟要到何種程度，才會迫使當局出手。