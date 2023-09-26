我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

日圓疲軟 貶近150大關

國際中心／綜合外電
日圓連續走軟，離150大關愈來愈近。（路透）
日圓連續走軟，離150大關愈來愈近。（路透）

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，企業是否會繼續提高產品價格和員工薪資，仍有很大變數，他並再次強調日銀維持超寬鬆貨幣政策的決心。日圓連續第二天走軟，離150大關愈來愈近。

植田和男25日在大阪對企業界領袖演說時表示，貨幣政策前景的關鍵在強勁的工資增長和消費，而非進口成本上漲帶來的成本壓力，是否會成為通膨主要驅動力。

他說：「我們見到一些企業工資和價格制定行為發生變化的跡象。但這些變化是否會擴大，仍有很大的不確定性。」他並重申，央行將在目前的殖利率曲線管控（YCC）框架下，耐心地繼續實施寬鬆政策

日圓兌美元25日持續走軟，盤中一度貶值0.4%到148.96日圓兌1美元，改寫去年10月以來新低。

日銀副總裁內田真一同日在另個場合呼應，央行須「耐心地」繼續實施寬鬆貨幣政策，因未見到通膨可持續地達到央行的2%目標。

植田和男表示，央行無法確定工資會繼續加速上漲，因許多公司還沒有決定明年及之後的工資策略，「目前為止，我們看到成本推動型通膨傷害了企業和家庭。這就是為什麼我們要繼續透過寬鬆政策，來支持需求和整體經濟。」

日圓匯價離150只剩咫尺之遙，這也成市場目前焦點所在。部分市場人士認為，150日圓是一條界線，會刺激日本當局採取類似去年的外匯干預措施。

彭博資訊報導，美元兌日圓9月最高和最低價為之間的差距僅2.8%。7月日銀舉行上次會議時，兩者差距達到5.6%。

SMBC日興證券策略師Kaoru Shoji指出，這反映出市場對當局干預的警覺性升高。市場正在試圖弄清楚日圓疲軟要到何種程度，才會迫使當局出手。

央行 貨幣 寬鬆政策

上一則

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

下一則

史指回升0.4% 中止4天連跌

延伸閱讀

ECB利率「維持更高更久發威」 德公債殖利率攀12年高峰

ECB利率「維持更高更久發威」 德公債殖利率攀12年高峰
美債殖利率再寫16年高 早盤狹幅震盪 Nvidia反彈

美債殖利率再寫16年高 早盤狹幅震盪 Nvidia反彈
曾擁有美國「薪」情最佳工作 汽車工人現在怎麼了？

曾擁有美國「薪」情最佳工作 汽車工人現在怎麼了？
最低工資法蔡將卸任才通過 勞陣批政院「卡心酸的」

最低工資法蔡將卸任才通過 勞陣批政院「卡心酸的」

熱門新聞

歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21
昔日有債券天王之稱的葛洛斯示警，即使聯準會停止升息，美債投資人的苦日子還沒結束。(路透)

前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束

2023-09-21 22:16

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？