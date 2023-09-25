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遊客注意 日本JR PASS全國版要漲了 漲幅超過6成

中央社／東京25日專電
日本鐵路公司針對外國遊客販售的鐵路周遊券JR PASS將從10月1日起調高全國版售價，漲幅超過6成。（聯合報系資料庫）
日本鐵路公司針對外國遊客販售的鐵路周遊券JR PASS將從10月1日起調高全國版售價，漲幅超過6成。（聯合報系資料庫）

日本鐵路公司針對外國遊客販售的鐵路周遊券JR PASS將從10月1日起調高全國版售價，漲幅超過6成。最便宜的普通票券7日票將由2萬9650日圓漲到5萬日圓（約336美元）。

日本經濟新聞報導，JR集團從10月1日起將日本JR PASS全國版售價大幅調升，依據車廂等級不同，普通車票種的JR PASS漲幅為49到69%，設備更豪華一些的綠色車廂車票種，漲幅則為56到77%。不過，這些都和一般日本民眾毫無關係，漲價對象只有購買「全國搭到飽」JR PASS的外國遊客。

報導指出，目前JR PASS全國版的7日票售價，和一般日本民眾購買往返東京、大阪的新幹線票價大致相同，儘管JR表示是要「擴大服務對象」，長期以來卻使得許多知道這項制度的日本民眾感到不公平。加上近年來使用鐵路周遊券的旅客激增，令日本的這項慷慨優惠更難持續下去。

在疫情爆發之前，日本觀光產業因為來自亞洲中產階級的大量旅客，產生「觀光公害」（overtourism）問題，但在目前日圓匯率持續走貶的情況下，面臨的新問題則是日本與海外的物價與所得差距。

日本政府觀光局（JNTO）每年都會召集海外駐在人員，向日本的旅行業者報告各國現狀，今年被提及最多的就是這種差距現象。

派駐北歐的觀光局人員表示，當地人的人均國內生產毛額（GDP）「大約是日本的2倍」，因此必須推動有更高附加價值的觀光行程，並準備制定更激進的定價。

隨著日本開放旅遊，列車與旅館的預約相繼爆滿，供需緊張以及訪日遊客的經濟能力，都促使價格上漲。主打夜景的都市高樓旅館，或是由傳統民宅改造的民宿等，種種以外國人為目標的高級旅宿相繼出現。在東京六本木甚至出現一碗售價1萬日幣（約67.1美元）的超昂貴拉麵，簡直像是一個國家兩種物價。

報導稱，西班牙的巴塞隆納過去曾因過度觀光引發房租飆漲、大眾運輸擁擠而掀起「反觀光」浪潮。日本的服務業似乎開始出現類似現象，服務人員可能表面上為了「要賺你的錢」而表示歡迎，其實內心抱持反感。

報導指出，解決的方法之一就是「雙重定價制度」。針對外國遊客制定較高的票價，一方面除了有助增加收益、維護地方基礎設施，也能抑制需求，同時讓日本人繼續享有負擔得起的價格。就像是尼泊爾、柬埔寨和泰國等觀光大國，許多觀光設施都只針對外國遊客收取門票，本國人可免費入場。

不過，只針對外國人收取高額費用，可能被視為歧視。參與觀光政策制定的相關人士表示，未來也可能採用把費用提高，但本國人只要出示證明就可以享有優惠的做法。像是在馬來西亞就有水族館可以憑本國人身份證明打折，這同樣是一種雙重定價，只是手法更加細緻。

報導指出，日本觀光產業長期以來都是以法國為典範，以服務本國人為基礎、外國人為輔，但今後可能必須更多向仰賴外國人的新興國家借鏡。

日本 觀光 匯率

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