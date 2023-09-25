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FT：歐盟官員稱將依賴美國天然氣達數十年之久

編譯劉忠勇／綜合外電
歐盟主管能源事務官員表示，歐洲為分散供應來源並擴大再生能源事業以強化能源安全，勢得依賴美國的化石燃料長達數十年之久。（路透）
歐盟主管能源事務官員表示，歐洲為分散供應來源並擴大再生能源事業以強化能源安全，勢得依賴美國的化石燃料長達數十年之久。（路透）

歐盟主管能源事務官員表示，歐洲為分散供應來源並擴大再生能源事業以強化能源安全，勢得依賴美國的化石燃料長達數十年之久。

約根森（Ditte Juul Jørgensen）告訴英國金融時報（FT），歐盟已經「擁有所需的措施」，可挺過俄烏戰爭後又一個冬季能源危機，這些措施包括節約能源並採用更多再生能源。

但她坦承，歐盟對美國液化天然氣（LNG）出口的依賴將持續存在，「未來的幾十年中，我們會需要一些化石能源。在這種情況下，會需要美國能源。」

這番表態明確表明，歐盟成員國將在未來十年甚至更長時間裡使用美國LNG，縱使部分政治人物和環保運動人士擔心如此有礙實現遠大的氣候目標，也改變不了仰賴美國化石燃料的現實。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，歐盟和拜登政府達成重大協議，每年可確保從美國額外取得5,000萬立方公尺的LNG，直到2030年。協議的前提是雙方將持續配合歐盟和美國的氣候目標，共同致力於降低對天然氣的需求。

分析師認為，約根森的表態，形同為一直對美國供應商簽訂2030年之後的合約遲疑的歐洲買家排除了路障。

去年美國對歐盟的LNG出口增加一倍以上，由前一年的22 bcm上升至56 bcm（10億立方公尺）。到去年年底，俄羅斯天然氣輸入歐盟的天然氣去年3月的37%降至16%。

美國LNG業者也陸續和歐洲簽署新的長期供應合約， 美國最大LNG出口商 Cheniere Energy 今年已和Equinor和巴斯夫（BASF）簽下長約，承諾每年供應 255萬噸LNG直到2040年代。Venture Global LNG也和德國國營公司SEFE簽署20年約，每年供氣225萬噸。

歐盟 天然氣 俄羅斯

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