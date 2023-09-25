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西方企業考量「脫險」大計：多半聚焦隔絕中國業務

編譯季晶晶／綜合外電
西方企業考慮「脫險」策略，除「中國加一」之外，更受重視的是「立足中國，服務中國」。（路透）
西方企業考慮「脫險」策略，除「中國加一」之外，更受重視的是「立足中國，服務中國」。（路透）

歐美政府高喊以「脫險」（de-risking）取代「脫鉤」（decoupling），表示要尋求不那麼敵對的方式來管理與中國的關係；金融時報報導，西方企業還沒能制定明確策略，但多半聚焦於隔離旗下中國業務免受地緣政治緊張局勢影響的方法，而非加以縮減。

有少數公司宣布完全退出在中國的生產，例如美國玩具製造商孩之寶（Hasbro），但絕大多數公司還在權衡利害，考慮的選項包括部分撤資、延後支出決策，或讓旗下中國業務只服務中國市場。

生產已出現長期轉向的跡象：中國歐盟商會今年的報告說，受訪歐企有11%將投資分配在中國以外地區，22%已決定或正考慮轉向，僅不到半數打算擴大中國業務，比率之低為2016年來首見。中國美國商會則發現，今年有12%的美企考慮將採購轉移到中國境外，另有12%已經這樣做了。

諮詢業者Trivium China資深政策研究員Agathe Demarais說，大多數公司沒有替代中國的選項，但他們必須找出方法應對高風險環境。

除蘋果和英特爾的「中國加一」之外，更受重視的是「立足中國，服務中國」的避險策略，中國生產的產品只供中國市場消費。製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）考慮分拆中國業務並在香港上市。這種作法也涉及供應鏈的本地化，例如德國製藥Merck四個月前宣布，要擴大中國供應鏈，減少對境外原料的依賴，特別是美國。

德國機械協會VDMA發現，有超過三分之一成員在尋找替代供應商，以便為美國和中國市場分別提供不含中國或美國零組件的「中性」產品。

美國、荷蘭和日本對中國實施高科技晶片製造設備出口禁令之際，部分中國客戶也要求產品不含外國製元件。意法半導體（STMicroelectronics）2021年將中國的銷售和行銷職能與亞太部門拆開，人事薪資、員工管理和組織結構全部分開。

諮詢業者BDA China的主管Duncan Clark說，「中國愈來愈被視為一個特殊市場，包括儲存管理資料、輸出資料，以及存取人揭露。如果中國是個窖倉，會比較容易控管資料進出，只需開幾扇門即可。」

供應鏈 德國 投資

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