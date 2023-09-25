小摩新興債指數 將納入印度

小摩將印度納入旗下新興債指數，有望吸引數百億美元外資流入公債市場。（路透）

摩根大通（JPMorgan）決定將印度 納入旗下的新興市場債券 指數，此舉可望吸引多達數百億美元的外國資金注入印度公債市場，凸顯這個世界第五大經濟體的投資 吸引力大增，也象徵這個南亞國家抵達新里程碑。

這項決定是多年來與眾多銀行、投資人和印度政府磋商的結果，將賦予投資人投資印度的另一管道。從2024年6月28日起，23支印度政府債券，合計價值3,300億美元，將加入「摩根大通新興市場政府債券指數」（GBI-EM），印度指數權重最高可達10%。

孟買金融集團Emkay Global首席經濟學家艾羅拉估計，隨著追蹤GBI-EM指數的投資人重新調整投資組合，印度公債市場可望吸引250億至260億美元的資本流入。高盛先前預估甚至可達300億美元。

受此消息激勵，印度公債價格和盧比匯價聯袂勁揚。印度10年期公債殖利率下滑6個基點至7.13%（債券殖利率走勢與價格相反），盧比匯價挺升0.2%至82.8盧比兌1美元。

美銀主管梅塔說，過去兩年來，投資人紛紛要求把印度納入摩根大通新興市場債券指數，「隨著中國（成長）減緩，俄羅斯又遭剔除，追蹤新興市場的投資人必須做些調整」。他指的是中國經濟問題惡化，連累中國公債光環失色，俄羅斯則因侵略烏克蘭而被踢出GBI-EM。

對照下，印度對國際投資人的吸引力與日俱增，反映印度經濟成長超群、地緣政治影響力增強，全球企業為降低供應鏈風險，也紛紛尋求以印度取代中國。