我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

小摩新興債指數 將納入印度

編譯湯淑君／綜合報導
小摩將印度納入旗下新興債指數，有望吸引數百億美元外資流入公債市場。（路透）
小摩將印度納入旗下新興債指數，有望吸引數百億美元外資流入公債市場。（路透）

摩根大通（JPMorgan）決定將印度納入旗下的新興市場債券指數，此舉可望吸引多達數百億美元的外國資金注入印度公債市場，凸顯這個世界第五大經濟體的投資吸引力大增，也象徵這個南亞國家抵達新里程碑。

這項決定是多年來與眾多銀行、投資人和印度政府磋商的結果，將賦予投資人投資印度的另一管道。從2024年6月28日起，23支印度政府債券，合計價值3,300億美元，將加入「摩根大通新興市場政府債券指數」（GBI-EM），印度指數權重最高可達10%。

孟買金融集團Emkay Global首席經濟學家艾羅拉估計，隨著追蹤GBI-EM指數的投資人重新調整投資組合，印度公債市場可望吸引250億至260億美元的資本流入。高盛先前預估甚至可達300億美元。

受此消息激勵，印度公債價格和盧比匯價聯袂勁揚。印度10年期公債殖利率下滑6個基點至7.13%（債券殖利率走勢與價格相反），盧比匯價挺升0.2%至82.8盧比兌1美元。

美銀主管梅塔說，過去兩年來，投資人紛紛要求把印度納入摩根大通新興市場債券指數，「隨著中國（成長）減緩，俄羅斯又遭剔除，追蹤新興市場的投資人必須做些調整」。他指的是中國經濟問題惡化，連累中國公債光環失色，俄羅斯則因侵略烏克蘭而被踢出GBI-EM。

對照下，印度對國際投資人的吸引力與日俱增，反映印度經濟成長超群、地緣政治影響力增強，全球企業為降低供應鏈風險，也紛紛尋求以印度取代中國。

印度 投資 債券

上一則

美股失色 4利空烏雲籠罩

下一則

美光虧損可望減緩

延伸閱讀

中國是「全球南方」抑或「全球東方」

中國是「全球南方」抑或「全球東方」
路透：業者與美國反彈 印度延緩電腦進口許可制

路透：業者與美國反彈 印度延緩電腦進口許可制
路透：印度將延後一年實施筆電等IT產品進口許可制

路透：印度將延後一年實施筆電等IT產品進口許可制
因應中國海上擴張 印度增設2海外軍事據點

因應中國海上擴張 印度增設2海外軍事據點

熱門新聞

歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
美國股債市都密切關注聯準會本周將發布的官員利率預測點狀圖。(美聯社)

美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

2023-09-17 23:08
每天工作八小時的工作文化是經過演變而來的。(Getty Images)

每天工作8小時 怎麼演變來的？

2023-09-18 02:15

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情