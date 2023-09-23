歐元區綜合PMI連四月萎縮 本季可能負成長

法國服務業和製造業的景氣雙雙惡化，萎縮幅度是2020年11月來最劇烈。(路透)

最新數據顯示，歐元區景氣在9月的萎縮幅度減緩，但依然低迷，受累於新訂單下滑的速度為近三年來最快，可能預示歐元區本季的經濟將減速，甚至陷入負成長。

史坦普全球公司22日公布，歐元區9月HCOB製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）初值為47.1，較8月的46.7回升，也略優於市場預期的46.5，但已是連續第四個月低於象徵景氣榮枯線的50。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞表示，本月綜合PMI最大的負累，仍源自訂單情勢持續惡化的製造業，公司行號持續縮減貨品的庫存。他說：「我們認為歐元區經濟第3季將陷入萎縮，根據整合進PMI指數的自家最新預測，顯示本季經濟將比第2季減速0.4%。」

儘管在俄烏戰爭爆發後，歐元區得以避開衰退，但仍苦於能源價格高漲、借貸成本飆高、外銷需求減弱。儘管外界普遍認為歐元區正陷入困頓，但根據歐洲央行 （ECB）的最新預測，經濟學家預期本季經濟成長0.1%，將陷入停滯而非萎縮。

史坦普全球說，德、法這歐元區前兩大經濟體拖累景氣，德國 的萎縮幅度減緩，但法國的萎縮加劇。經濟學家原本預期，這兩國的成長動能將保持穩定。

在德國，服務業僅小幅下滑，表現令人驚喜，但製造業仍承受全球經濟放緩和利率 升高的苦痛，拖累整體景氣滑落。

不過，德拉魯比亞表示，觀察幾個國家重要的工業領域，下滑的速度已放緩，新訂單減少的速度也減慢，採購活動減緩的趨勢也喪失動能。

在法國，服務業和製造業的景氣雙雙惡化，萎縮幅度是2020年11月來最劇烈。史坦普全球說，各項數據顯示這兩大領域的需求疲弱，對未來12個月的信心明顯下降。漢堡商業銀行經濟學家利布克說，法國經濟正進入險惡水域，「我們認為明年的經濟成長將不如原先預期」。

他說，通膨仍困擾著法國，完全是由服務業所引起，儘管政府決定從自7月起對特定食物制定價格上限，卻沒有發揮作用的跡象。

然而，德拉魯比亞也說，歐元區的數據並非這麼糟糕，本月企業聘雇的速度較前一個月加速，顯示企業在需求下滑之際仍保有韌性和信心。