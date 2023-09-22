我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉貪汙案遭起訴 梅南德茲暫卸參院外委會主席職務

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

遭控濫用市場主導地位 英特爾再遭歐盟開罰4億美元

編譯洪啟原／綜合外電
歐盟執委會22日引用歐盟普通法院去年對英特爾遭控濫用電腦晶片市場地位的部分判決，再度對英特爾開罰，處以3.7636億歐元（4億美元）罰款。（路透）
歐盟執委會22日引用歐盟普通法院去年對英特爾遭控濫用電腦晶片市場地位的部分判決，再度對英特爾開罰，處以3.7636億歐元（4億美元）罰款。（路透）

美國晶片大廠英特爾（Intel）去年在一樁對歐盟反壟斷罰款的上訴案中獲勝，可免繳布魯塞爾當局2009年課處的10.6億歐元罰款，對歐盟反壟斷監管機構無疑是一大挫敗。然而，這樁陳年舊案如今出現新的轉折。

綜合外媒報導，歐盟執委會22日引用歐盟普通法院去年對英特爾遭控濫用電腦晶片市場地位的部分判決事由，再度對英特爾開罰，處以3.76億歐元（4億美元）罰款。英特爾22日早盤跌逾1%。

歐盟執委會表示，英特爾「從事一連串反競爭行為、將競爭對手排除在相關市場外，觸犯歐盟反壟斷法規」，因此根據英特爾「之前在x86中央處理器電腦晶片市場濫用主導地位的既有指控」，重新處以罰款，但金額較低。

歐盟普通法院去年1月26日裁定，歐盟監管機構在2009年就英特爾據傳向個人電腦（PC）製造商提供非法回扣，以排擠超微（AMD）的裁決中，犯下重大錯誤。

不過，歐盟執委會22日表示，歐盟普通法院「證實英特爾的惡意限制（naked restriction）行為，相當於濫用歐盟競爭法下的市場主導地位」。因此執委會表決通過一項「新的決定，只對英特爾的惡意限制行為開罰」。

路透報導，執委會還說，在這項新的決定中，罰款是依據英特爾在2002~2006年向惠普（HP）、宏碁、聯想等電腦製造商品牌支付的金額而定，英特爾此舉旨在暫停或延後推出搭載競爭對手x86中央處理器的特定產品。

歐盟執委會2009年以扼殺競爭為由懲罰英特爾，指控這家美國晶片大廠試圖透過對戴爾、惠普、NEC和聯想等電腦製造商提供回扣，鼓勵他們購買英特爾晶片，因而阻礙競爭對手超微在市場上銷售產品。

審理本案的歐盟普通法院去年批評歐盟競爭執法機構的分析，並且撤銷這筆罰款。但本案仍可上訴至歐盟法院（歐洲最高法院）。普通法院在2014年維持歐盟執委會2009年的裁決，但後來在2017年被歐盟法院告知須重新審理英特爾的上訴。

歐盟 晶片 宏碁

上一則

Foodpanda進行最新一波裁員 準備出售部分亞洲業務

下一則

英特爾CEO基辛格宣示 要三管齊下強化競爭實力

延伸閱讀

英特爾攜手台積 研發新晶片開啟製造新時代

英特爾攜手台積 研發新晶片開啟製造新時代
英特爾：資料中心延後復甦

英特爾：資料中心延後復甦
基辛格：AI將驅動半導體產業未來十年產值增15倍

基辛格：AI將驅動半導體產業未來十年產值增15倍
台積電將投資安謀 上限1億美元

台積電將投資安謀 上限1億美元

熱門新聞

蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40

超人氣

更多 >
曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
華人按摩店遇持槍搶劫 顧客拔槍1對2打跑劫匪

華人按摩店遇持槍搶劫 顧客拔槍1對2打跑劫匪
紐約37歲華男驟逝…留下8歲稚兒 鄉親發動募款

紐約37歲華男驟逝…留下8歲稚兒 鄉親發動募款