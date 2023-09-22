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全球央行利率陸續見頂 巴隆：十年難得一見買債券良機

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）表明利率將升得更高、更久，已把美債殖利率推上17年新高峰。分析師指出，無論未來數月殖利率還會不會進一步攀高，趁殖利率還盤旋在長期高點時把它鎖住，應該是明智之舉。（路透）
聯準會（Fed）表明利率將升得更高、更久，已把美債殖利率推上17年新高峰。分析師指出，無論未來數月殖利率還會不會進一步攀高，趁殖利率還盤旋在長期高點時把它鎖住，應該是明智之舉。（路透）

聯準會（Fed）9月貨幣政策會議演出「鷹式暫停」，一方面維持利率不變，但同時強烈表明利率將升得更高、更久，把美債殖利率推上17年新高峰。分析師指出，無論未來數月殖利率還會不會進一步升高，趁殖利率還盤旋在長期高點時把它鎖住，應該是明智之舉。

巴隆周刊（Barron's）報導，美國2年期公債殖利率21日升到接近5.2%，是2006年來最高水準，且比5月時的水準攀升1.4個百分點。10年期美債殖利率現在約4.5%，是16年高點。美債殖利率已從2020年的低點扶搖直上，那年Fed把利率降到接近0%，新冠肺炎疫情促使投資人遁入美國公債這類安全資產，導致債券價格勁揚、殖利率墜入低谷。

當前美國經濟持續強韌且勞動市場緊繃，已導致通膨壓力久久不退，迫使Fed把利率升得比多數官員和經濟學家預期得更高、並在高檔維持得更久。這意味債券價格可能還有進一步下跌餘地，走勢反向的殖利率或許還有上行空間。期貨市場價格顯示，交易員如今預料Fed聯邦資金利率2023年的峰值會更高，2024年降息次數會比預期少。

全球央行政策利率 陸續觸頂下滑

這不只是美國現象。根據Bespoke投資集團的資料，以國內生產毛額（GDP）加權計算，全球38個不同央行的貨幣政策利率此刻已升到1995年來最高水準。

在經濟續強而通膨壓力揮之不去之際，利率不可能在短期內降回0%。事實上，未來數周，利率可能持續往上升，Fed已表明年底前仍有可能再升息一次。

不過，一年後，債券殖利率可能比今日水準低很多。投資人用不著絞盡腦汁試圖精準拿捏何時是進場買債券的最佳時點，鎖住今天4.5%以上的收益率，不論是買美國公債、銀行定存單（CD）或另一種結構型商品（structured investment），都將取得夠吸引人的票息，外加未來數年可能有賺頭的一些資本利得。

抗通膨進展和2024年美國經濟若顯露更明顯的減緩跡象，將允許Fed放輕鬆--未必會馬上調降聯邦資金利率，但至少會讓官員有餘裕對外傳達更明確的訊號：這波升息循環已升到頂。

Currency Research Associates執行長Ulf Lindahl在研究報告中寫道：「一旦Fed表明升息已大功告成，對退休基金和保險公司來說就如『綠燈』亮起，可以出手鎖住債券殖利率，現在的債券殖利率跟未來十年股市預期報酬率相比，已有競爭力。那將壓低殖利率。」

回顧往年，美國10年期公債殖利率觸頂之時，通常發生在Fed最後一次升息過後的兩個月內。以此推估，就這波升息循環而言，頂點可能見於聯邦公開市場操作委員會（FOMC）11月或12月會後。

不光是美國，外國主要央行的政策利率也正位於或接近這波升息循環的頂點。英國央行（BOE）21日選擇按兵不動，令市場訝異；歐洲央行（ECB）和瑞士央行看來似已完成升息；巴西和波蘭甚至已開始降利率，利率觸頂下滑已經展開。這些發展已啟動海外債券殖利率開始從高峰回落。

鎖住誘人債券殖利率 此其時矣

德意志銀行全球信用策略主管萊德說：「這是不是峰頂，要等一段時間才知曉。但歷史告訴我們，平均而言，升息循環最末次升息，大約就在殖利率觸及高峰之時，此時觸頂的可能性高於其他時點。」

這波數十年來最可觀的債券殖利率升勢，竟遇上股票估值倍數大增激勵2023年美股大漲，很不尋常。相對於債券而言，股價很少漲得如此高昂，即使以更樂觀的預期本益比計算亦然。

無論今後美國經濟走向如何，股價都面臨下跌風險，而債券價格則傾向上漲。利率升得「更高、更久」，意味股市將持續承受估值壓力。若是經濟減弱促使Fed開始降息，在這種較晦暗的情境下，企業盈餘有低於預期之虞。

換句話說，此刻在投資組合中增持債券，除了可鎖住超過5%的殖利率外，還有另一個好處：分散風險。

巴隆周刊結論是，這是至少十年來首見的機會，投資人把債券買來既可當作穩住投資組合的壓艙物，又能取得相當誘人的回報率，何樂而不為？

殖利率 債券 升息

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