小摩:油價上看120美元

國際油價可能會飆升至三位數，來到每桶120美元。（路透資料照片）

摩根大通策略師在報告中表示，如果供應面臨更大壓力，國際油價 可能會飆升至三位數，來到每桶120美元，這可能導致全球經濟成長接近停滯。

國際油價21日早盤反彈走高，布蘭特與西德州上漲至少0.5%，而過去一個月上漲近三成，觸及十個月新高。小摩認為，其中約25%的變化源於石油 需求高於預期，另外75%的變化則是因為供應大幅削減，石油輸出國組織與夥伴國家（OPEC+）在過去一年中多次削減產量。

小摩認為，如果油價維持在目前的高水準，可能會在兩季內就讓全球國內生產毛額（GDP）的增長幅度減少約0.5個百分點。目前小摩仍預計布蘭特原油價格到年底將回落至每桶86元左右。但策略師警告，如果石油供應持續面臨壓力，油價可能會走高，並進一步拖累經濟。

策略師表示，最近產油國的減產行動恐怕尚未結束，油價可能進一步飆升至120美元，相當於今年下半年上漲 60%。如果這種情況在未來幾周內發生，都是因為供應削減，全球經濟成長就會在下一季放緩至近乎停滯。

策略師也表示，如此高的物價可能會在年底前將全球通膨率推升至6%左右，並使GDP在未來兩季減1.3%。「事實上，油價累計上漲60%通常標示著經濟衰退前出現的衝擊。」

在總經層面上，目前有更多的跡象顯示，美國可能能夠避免經濟衰退，需求也保持堅挺，而中國大陸上周五發布的數據超出經濟學家預期，表明經濟衰退最嚴重的時期正在過去，都有利於油價上漲。市場供應吃緊也反映在燃油價格飆升上。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯已將每日130萬桶的原油減產延長至年底，美國銀行預測，此舉將推動布蘭特原油期貨價格年底前升破100美元大關。

為抑制通膨而進行升息 ，可能會減緩經濟成長並減少石油需求。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates的分析師表示：「央行進一步升息、美元走強和油價進一步上漲的組合，將提高經濟衰退的可能性。」