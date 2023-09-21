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英特爾：資料中心延後復甦

財經新聞組／綜合報導
英特爾財務長辛斯納坦言，資料中心業務復甦時程恐比預期略微延後。（本報系資料庫）
英特爾財務長辛斯納坦言，資料中心業務復甦時程恐比預期略微延後。（本報系資料庫）

英特爾19日推新品搶市，財務長辛斯納（David Zinsner）在同一天與分析師的會議上坦言，資料中心業務下半年庫存去化延續，市場復甦時程恐比預期略微延後。相關談話震撼市場，牽動信驊、新唐、廣達、仁寶等傳統伺服器供應鏈後市。

分析師指出，英特爾為全球資料中心處理器龍頭，辛斯納所言，為原本市況就已動盪不安的傳統伺服器市場增添更多變數。受此影響，英特爾19日股價絲毫未受新品效益激勵，重挫逾4.3%，20日早盤再跌逾3%。

台灣傳統伺服器概念股同步受累，主攻伺服器遠端控制晶片（BMC）的股王信驊20日聞訊重挫逾5%，終場大跌145元、收2,630元，同樣有BMC產品線的新唐股價也收跌1.5%。廣達19日重挫後，昨天持續欲振乏力，終場續跌0.5元、收218.5元；仁寶跌0.4元，以30.55元收市。

英特爾創新日活動19日邁入第二天，公司宣布釋出以Intel 4製程打造的Intel Core Ultra處理器，並宣稱該產品是歷來最具功耗效率的客戶端處理器，可大規模運用AI，也代表其40年來最大的架構轉變，為PC產業未來十年的創新奠定基礎。

英特爾新品上膛之際，辛斯納則在稍後與分析師的會議上表示，資料中心處理器通路庫存消化速度，比該公司PC處理事業還久，英特爾發現資料中心事業復甦會略為延後，還要好幾季「才會回到庫存良好狀況」。

傳統伺服器產業雜音頻傳，原以為見到曙光，辛斯納此言再度吹皺一池春水，傳統伺服器鏈恐再度拉警報。

業界認為，現階段傳統伺服器業者營運可能依客戶不同而出現不同調的狀況，其中，信驊本季營運可望走出谷底。代工廠則普遍保守看傳統伺服器業務，廣達、仁寶、緯創、英業達因而將相關資源投入AI伺服器市場。供應鏈人士認為，近期有聽聞有業者看好新伺服器平台問世將帶動訂單量回溫，但實際情況仍須待明年才能明朗。

供應鏈 AI 晶片

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