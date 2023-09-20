日本今年經濟成長率有望超車南韓 亞洲金融風暴以來首見

OECD預估，南韓今年的經濟成長率將達到1.5%，日本則為1.8%。若這項預測成真，將是日本25年來經濟成長率首度超越南韓。 （路透）

根據經濟合作發展組織（OECD）發布的最新報告，南韓 今年的經濟成長率預估為1.5%，日本 則可望達到1.8%。若這項預測成真，將是1998年亞洲金融危機以來，日本的年度成長率首度超越南韓，堪稱25年來首見。

韓媒Businesskorea報導，根據OECD於19日發表的經濟展望報告，南韓今年的成長率預估為1.5%，仍符合三個月前的預估值。該預測略高於南韓政府、南韓央行 以及國際貨幣基金（IMF）預估的1.4%，但與韓國開發研究院（KDI）預估的1.5%一致。

相較下，OECD將日本今年的經濟成長率上修至1.8%，較前次預估調高0.5個百分點。若這個預測成真，將是日本25年來年度成長率首次跑贏南韓。不過，日本明年成長率預估將降至1%，比南韓的2.1%還低1.1個百分點。

OECD通常在每年6月和11月發布成員國的主要經濟展望報告，並在每年3月和9月發布20國集團（G20）成員國的初步展望報告。

報告還說，OECD大幅下修明年全球經濟成長預估，主因各國央行大幅升息，以及中國疫後經濟復甦力道不如預期。但OECD主張各大央行仍應維持緊縮政策，或進一步升息，以徹底擊敗通膨。

OECD預估今年全球經濟成長率為3%，2024年將降至2.7%，這是排除2020年新冠疫情衝擊之外，從全球金融海嘯以來最低的成長水準。OECD今年6月時預估，今年全球成長2.7%，明年成長率為2.9％。