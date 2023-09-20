供給緊 油價100美元近了

布蘭特油價19日盤中漲破每桶95美元，為去年11月來首見。（路透）

倫敦布蘭特原油價 格19日盤中漲破每桶95美元，為去年11月來首見，也再攀今年來高點，因油市出現新的供應緊張跡象，業界人士認為短期將漲至100美元。高盛警告，若油價進一步上漲，將打擊風險資產。

布蘭特原油11月期貨價格19日盤中一度上漲0.95%，報每桶95.33美元，為去年11月來首次漲破每桶95美元；西德州原油10月期貨則上漲0.96%至每桶92.36美元。油價上漲的最新催化劑為美國能源資訊署（EIA）預估，10月頁岩油產量可能降至每日939.9萬桶，為5月來最少，而且石油 現貨市場的溢價也正在飆升。

美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）執行長沃思（Mike Wirth）18日接受彭博電視訪問指出，由於供應趨緊，油價近期就可能漲向每桶100美元，「供應在緊縮，庫存在下降，這些事情都在逐漸發生」，「這些趨勢可能顯示我們無疑正走向那條路（油價漲至100美元），愈來愈近了」。

能源價格上漲顯然會加重通膨壓力，使得Fed引導經濟軟著陸的任務更加複雜。經濟學家指出，Fed向來淡化油價對通膨的影響，也可能樂見消費者支出因此受拖累、讓成長降溫，但當前消費者已因利息支出膨脹而承壓，一切仍取決於油價會漲到多高。

沃思已對油價抱持多頭論點一段時間，3月指出世界各地的閒置產能萎縮、以及中國經濟預料將加速成長，將推升油價。他去年1月在油價低於87美元時，預測油價將因地緣政治風險而漲到100美元，後來俄羅斯 入侵烏克蘭，油價漲上130美元。

國際油價6月中以來大漲超過30%，沙烏地阿拉伯與俄羅斯減少原油出口，及美國與中國經濟展望改善，都支撐油價上漲。沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲親王18日表示，OPEC正努力維持石油市場穩定，沒有設定要達成的具體油價水準目標。

花旗集團分析師團隊認為，地緣政治與技術因素可能讓油價漲破100美元一小段時間，但長期將回落。