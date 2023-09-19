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摩根大通建議買進 航運公司ZIM在美掛牌股價大漲

編譯劉忠勇／綜合外電
ZIM是總部設於以色列海法的海運公司。（美聯社）
ZIM是總部設於以色列海法的海運公司。（美聯社）

以星航運（ZIM Integrated Shipping Services）周一在紐約證交所交易股價收盤大漲5%，摩根大通證券將這檔股票評級由「中立」上調「優於大盤」，目標股價為15.40美元，認為市場未能體認ZIM所遇的挑戰只暫時的，隨著成本競爭力自然提升，前景可望逐漸改善。

小摩分析師 Samuel Bland寫道，過去兩年來，ZIM從利潤領先者，變成是同業中利潤最低者， 但「我們認為這是暫時的」，預料該公司的成本基礎會更有競爭力，理由是新建的租用船交船的價格更有競爭力，且在新冠肺炎期間高價租用的船隻若非退租就是較便宜的價格重租。

ZIM 第2季每20呎貨櫃（TEU）未計利息、稅項前（EBIT）損失223美元，自2019年納入折舊和租賃成本每單位已增加244美元。但小摩分析師預料，隨著疫情期間的租船合約減少，大部分多餘的折舊會減少。

Bland認為，ZIM 相較於同業在現貨價格上有更高的曝險，特別是太平洋的航線。這也是這一年來ZIM表現不佳的原因，不過小摩分析師認為，第3季表現會相對優異。

ZIM周一股價大漲5%，今年來下跌32.8%。

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