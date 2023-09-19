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WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

編譯季晶晶／綜合外電
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

華爾街日報（WSJ）報導，俄烏戰爭爆發以來，歐洲全力尋找新的天然氣來源以取代俄羅斯的供應，剛果、亞塞拜然和阿爾及利亞等國的天然氣開採蓬勃發展，這些「意想不到的贏家」正重繪全球能源版圖。

義大利能源公司Eni和阿爾及利亞國有能源公司赴阿國首都阿爾及爾東南方約500英里、撒哈拉沙漠深處的bir Rebaa，鑽探了數十口油井，幾個月時間就從未曾開發過的油田生產出天然氣。靠地中海底的三條管道送往歐洲。

阿爾及利亞也曾經義大利最大的天然氣供應，過去十年間，因俄國天然氣巨擘Gazprom壓低價格，阿爾及利亞很難擠進歐洲市場國，但現在，它又幾乎完全取代義大利從俄羅斯進口的天然氣。義大利還想將其中一部分出口到北鄰的奧地利、德德和其他國家。義大利政府最近正加快新管道的建設。 

根據阿爾及利亞官員，今年可出口1,000億立方公尺的天然氣，相當於戰前2021年歐盟從俄羅斯進口近1,600億立方公尺天然氣的65%。

在高加索地區的亞塞拜然，英國石油公司領頭的財團正努力增產，那裡的天然氣可以經由長達2,100英里的管道送到義大利。阿塞拜然官員表示，已提前兌現了到2027年、向歐洲輸送的天然氣要增加一倍的承諾。

Eni也快要能從剛果沿岸的一座設施產出液化天然氣。

歐洲預料未來三年是天然氣供應最緊張的時期。在北溪天然氣管道去年9月被破壞後，歐洲希望期待新的天然氣來源有助降低價格，取代掉較昂貴的、來自美國和卡達的天然氣。

部分歐洲議員擔心，對阿爾及利亞和亞塞拜然日益加深的依賴，可能往後又受到專制國家擺布。但在俄烏戰爭爆發時協助領導義大利因應能源危機的前義國環境部長Roberto Cingolani表示，最佳政策是「擁有儘可能多的供應商，以降低在地緣政治的衝突裡有人拿天然氣當做槓桿工具的風險」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

天然氣 義大利 俄羅斯

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