彭博:蘋果Q4營收可望翻紅

彭博看好蘋果第4季營收可超越去年同期的1172億美元。(Getty Images)

彭博資訊報導，蘋果公司今年最後一季的營收可望回升，扭轉連續三季年比下滑的頹勢，只不過，今年年終購物季銷況好轉並不是因為蘋果推出非買不可的新產品，而是因為供應鏈狀況較去年好轉。

彭博記者葛曼在「Power On」報導，只要iPhone 生產商不像去年秋季一樣遭遇供貨中斷，或在中國大陸遇到嚴重的銷售狀況，第4季營收應可輕鬆超越去年同期的1,172億美元。

另外，天風國際證券分析師郭明錤在社群網站X指出，iPhone 15 Pro Max需求如先前所料優於去年的iPhone 14 Pro Max。此外，iPhone 15 Pro Max的等待時間明顯比其他款式久，「不全然是因為需求強勁造成」，而是「因量產時程較晚故出貨量較少，且目前生產問題較其他機型顯著嚴重」。

葛曼認為，明年才是真正的重頭戲。首先是Vision Pro頭戴式裝置，雖然在短期內不會帶來太多營收，但這款產品有助於吸引消費者來到蘋果零售店。

此外，明年就是Apple Watch問世十周年，屆時「 X系列」將有重大改款，預料明年或2025年會推出新的健康功能，如血壓 監測。

另外，富士康印度 代表李嘉恩在全球知名職場社交平台領英發文向印度總理莫迪祝賀73歲生日，表示目標是明年此時「將在印度的僱用、外人直接投資（FDI）和業務規模再增加一倍」。