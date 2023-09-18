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樂高越南最大投資案順利建廠 2024年下半年投產

中央社／河內18日專電
越南樂高公司表示，樂高在越南平陽省投資10億美元設立亞洲第2座廠，目前建廠進度順利，並確定將於2024年下半年投產玩具。（路透）
越南樂高公司表示，樂高在越南平陽省投資10億美元設立亞洲第2座廠，目前建廠進度順利，並確定將於2024年下半年投產玩具。（路透）

越南樂高公司表示，樂高在越南平陽省投資10億美元設立亞洲第2座廠，目前建廠進度順利，並確定將於2024年下半年投產玩具。這是迄今為止丹麥企業在越南的最大投資案。

由於越南和歐盟間已簽署「歐盟與越南自由貿易協定」，越南產品出口歐盟享有關稅優惠，丹麥企業看好越南的生產條件，決定在越南投資設廠，進一步跨足歐盟和東南亞國協市場。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這項投資設廠正順利進行，它不但是迄今為止丹麥企業對越南最大的投資案，也是平陽省（Binh Duong）自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來的最大投資案。

報導指出，越南樂高製造有限公司總經理艾爾內夫（Preben Elnef）表示，這座工廠位於平陽省越南-新加坡工業區3號（VSIP 3），占地44公頃。目前工地約有2000名建築工人。

艾爾內夫說，這座工廠今年計劃聘僱100名員工，明年底將會有500名員工，預計15年內可以帶來4000個就業機會。

根據報導，這座工廠是樂高集團「最具永續發展思維的工廠」，設計以碳中和為目標。截至9月15日，廠區已種有約5萬棵樹，屋頂有1萬2500個太陽能板，附近還會有一座太陽能發電廠，供應工廠用電。

樂高越南廠是樂高繼2016年在中國投資後，位於亞洲的第2座工廠，於去年11月舉行動土典禮，這也是樂高在全球的第6家工廠。樂高的產品目前銷往全球130多個市場。

越南 投資 歐盟

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