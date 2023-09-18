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為躲過「停滯性通膨」風險 羅比尼籲英、歐央行再升息：Fed可能需如此

編譯任中原／綜合外電
「末日博士」羅比尼警告，英歐央行必須繼續升息，以躲過「停滯性通膨」的風險。美國聯準會（Fed）也可能需要持續緊縮。 （路透）
「末日博士」羅比尼警告，英歐央行必須繼續升息，以躲過「停滯性通膨」的風險。美國聯準會（Fed）也可能需要持續緊縮。 （路透）

「末日博士」羅比尼18日警告，歐洲央行（ECB）與英格蘭銀行（BOE）必須繼續升息，以躲過「停滯性通膨」的風險。美國聯準會（Fed）也可能需要再升息。

羅比尼接受彭博電視訪問時指出，最近油價上漲，將使整體通膨率居高不下，且任何有關放鬆貨幣政策的說法都極不成熟。ECB與BOE所面臨的窘境比Fed更為嚴重，因為歐元區與英國的物價仍持續上升，且經濟成長減緩。

他表示，BOE「應該將利率升向5.75%」；目前英國利率為5.25%，預料本周將再升息1碼。

他強調，最近BOE傳出的「鴿派」信號是一大「問題」；「這些信號令我們覺得BOE還不確定是否還要升息更多。若發生此種（不再升息）情況，可能使通膨預期脫錨，可能會遭遇真正的停滯性通膨」。

BOE決策官員最近談的是利率應在高檔維持更久，而非進一步升息以壓低通膨。英國目前整體消費者物價指數（CPI）年升6.8%，遠高於2%目標。

羅比尼表示，歐元區通膨也「高於目標」。他指出，「ECB與BOE都陷入兩難困境。一方面經濟活動萎縮將可能使他們（央行）止步於此；但另一方面，如果通膨仍遠高於目標，他們可能還要升息更多」。他警告，如果不進一步升息，「可能會使通膨脫錨，並造成真正的停滯膨脹」。

他並指出，美國的情勢較強，經濟面的「好消息」預示不會發生「硬著陸」；但他表示，市場錯誤地預期Fed明年將會降息；相反的是，Fed可能需要進一步升息，而首次降息發生的時間「或許趨近明年年中」。

他表示，「他們還無法宣告完成任務。整體通膨正在上升，油價走高，因此利率有可能再升」。

雖然他相信有必要維持高利率，但「存在金融動盪的風險。例如一年前英國的狀況，以及今年春天金融體系承受的壓力。由於利率將更高，且維持更久，我不認為我們已經擺脫困境。仍有可能發生某種程度的金融不穩定」。

他表示，全球經濟發生結構性改變，從人口老化到或供應鏈地緣化，將使通膨居高；因此各大央行必須將通膨目標從2%，提高到3%或4%。

他說，「從供給面與需求面來看，都有諸多因素使2%成為不可能的任務。隨著時間，先進經濟體（通膨率）的新常態應在3%~4%之間，但當然不是驟然改變」。

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