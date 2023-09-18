日圓利差交易獲利賺飽飽後 換人民幣成時興的融資貨幣

過去一個月裡，隨著人民幣匯率跌向歷史低位，景順、高盛、花旗集團和道明證券都推薦人民幣是所謂利率差額交易（carry trade）中不錯的融資貨幣選項。（路透）

對於全球外匯投機客而言，有一種交易一直是簡單到爆的操作：借日圓──因為日本利率 低於零且幾無成本，然後把錢投入任何收益較更高的地方，從中賺取可觀的利差。

如今，正出現另外一個低成本的融資貨幣 ──人民幣。過去一個月裡，隨著人民幣匯率跌向歷史低位，景順、高盛、花旗集團和道明證券都推薦人民幣是所謂利率差額交易（carry trade）中不錯的融資貨幣選項。

北京方面決策官員正全力捍衛人民幣並對抗投機客，導致最近幾天海外市場借入人民幣的成本大增，但人民幣利差交易交易的倡議者並未因此動搖。他們表示，如此操作不單是賺取獲利或分散風險，也反映日中這亞洲兩大經濟體實力呈現此長彼消之勢。

日本通膨長達幾十年停滯不前之後，終於開始回升，初步跡象也顯示經濟正在復甦，市場也猜測日本央行終將結束長達7年的負利率政策。但對中國而言，人民幣被相中成為利差交易的新標的凸顯中國經濟遭遇的困難。負債沉重，房地產一蹶不振，以及對通縮的疑慮，已導致中國央行6月以來兩度下調基準利率至歷史谷底1.8%。不少人預料還會降息，人民幣更因此更疲弱，借貸成本也更低。

花旗集團全球宏觀和新興市場策略主管Dirk Willer說：「如果你認為日本銀行正在醞釀著什麼，那就得小心日圓即將走強，至於中國央行仍在寬鬆貨幣政策。」中國經濟走弱，是「這種交易的一大關鍵」。

本月，他的團隊建議客戶賣出人民幣兌一籃子貨幣，其中包括美元和歐元。

當然，該附上的警言不少。沒有人暗示日圓利差交易已經消亡，投機客也不會就此棄日圓而就人民幣。今年迄今，以日圓為融資貨幣在拉丁美洲買入資產，獲利尤其可觀，拉美的基準利率高達13.25%，巴西里爾、哥倫比亞披索和墨西哥在內的等權重一籃貨幣今年以來上漲42%，輕鬆超越那斯達克的漲幅。

但把人民幣作為融資貨幣，也不是穩賺的交易。中國當局近來大舉干預，在海外市場支撐人民幣，國有銀行周期性地抽離離岸人民幣供給，以提高融資成本並嚇阻投機客。上周三，3個月人民幣融資成本一度飆升至4%以上，為五年來最高。

此外，巴西、墨西哥和智利的中央銀行已開始降息，進而降低一些最具回報的交易的利差。

Banco de Inestimento Global 的 Ricardo Seabra 認為，人行會逐漸讓人民幣貶值，最終最重要的是確保長持部位。

利差交易通常是採遠匯來操作。最近，獲利較高的交易是里爾。目前，里爾3個月遠匯收益率為10.8%，墨西哥披索為11.7%。由於在境外借入人民幣資金的成本為4%，交易的年化回報率約為7%，前提是匯率保持穩定。（看起來不多，但由於這些交易幾乎總是高槓桿的，實際獲利可以數倍以上。）