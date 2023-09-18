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FT：併購瑞信後 UBS就重發AT1債探詢投資人意向

編譯劉忠勇／綜合外電
瑞銀正面臨壓力，需要在未來數年內替換高達 170 億美元的AT1債。路透
瑞銀正面臨壓力，需要在未來數年內替換高達 170 億美元的AT1債。路透

瑞銀集團（UBS）已開始就再發行額外第一類資本（AT1）債券探詢投資人意願，六個月前瑞銀出面紓困瑞士信貸（Credit Suisse），這種債券全遭註銷，引發AT1債市信心崩盤，投資人不甘損失也紛紛提出告訴。

金融時報（FT）引述知情人士報導，上月發布單季財報後，瑞銀高層展開投資人巡迴說明會。在討論中，他們提議更改未來AT1債條款，讓債券持有人更願意認購。

瑞銀正面臨壓力，需要在未來數年內替換高達 170 億美元的AT1債，以提升銀行擴大後資本結構的效率，並為股東回報和併購機會釋放資金。

不過，瑞士政府因緊急修法，允許瑞士金融市場監督管理局（Finma）犧牲瑞信 AT1債持有人來保護股東，導致相關債券持有人虧損數十億美元，投資人仍然心有餘悸。

最近和瑞銀代表會面的債券基金經理人告訴金融時報：「UBS背地裡拼命想解決這個問題。他們需要讓投資人相信，資本結構不會被顛倒，規則也不會在最後關頭再次改變。」

其中一個考慮的選項是，瑞銀將AT1 債由原本設計一旦銀行出狀況時會跟著減損的條件，改為事發時可轉換為股權。

AT1債沒有期限，但通常發行人每五年即可償還。銀行通常會在有能力時就會行使償還權，並重新發行替代的債券。瑞銀現有7億瑞郎（5.1億美元）在11月底即可贖回的AT1債，1月底另有25億美元可贖回的AT1債。

瑞信AT1債持有人慘遭損失後，歐洲央行和英國央行隨即宣布他們不會像Finma那樣一筆勾銷AT1債。因此，法國國家巴黎銀行（BNP Paribas）、BBVA 等歐元區銀行今夏重返AT1市場時得以輕易找到買家。

債券 投資 央行

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