全球貨幣決策 迎關鍵48小時

超級央行周大事紀。(資料來源：彭博資訊)

全球金融市場本周將遭遇多國央行 貨幣決策的「關鍵48小時」，美國、英國、日本等國央行都將陸續公布決策，美日預估將按兵不動，但關鍵是決策展望，英國和瑞士預料將升息 1碼，土耳其更將升息5個百分點，中國將繼續放錢，巴西則估將降息2碼。

本周堪稱「超級央行周」，20國集團（G20）有半數央行都將開會，尤其集中在20日上午9時至22日上午9時的48小時。最受矚目者當屬美國聯準會（Fed）於美東時間20日下午2時公布的決策。

彭博經濟學家預期，Fed可能採取平衡作法，一面維持基準利率 在5.25%~5.50%不變，但仍將討論進一步緊縮議題，會後發布的利率點狀圖將保留今年再升1碼的可能性。

市場關注焦點為11月升、還是12月升，高盛認為11月升息可能性不大。彭博經濟學家指出，若勞動市場今年底前如預期降溫，失業率如預期般升至4.1%，Fed可能已完成升息。

英國、瑞典、瑞士及土耳其21日也將公布利率決策，市場普遍預測英國央行將再升息1碼到5.25%，儘管官員預料將保持彈性、不會明確指稱這是本輪緊縮循環最後一次升息，但因英國經濟快速萎縮，因此市場認為可能是最後一次。

瑞士和瑞典預估將各升息1碼，土耳其央行則可能再度大幅升息約5個百分點至30%，菲律賓央行可能升息1碼，印尼和南非央行可能再度按兵不動。

日本銀行（央行）22日預料將維持利率不變，還不會放棄負利率政策，但市場將密切觀察總裁植田和男是否會做出任何暗示。