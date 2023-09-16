Shein搶市 H&M上季營收零成長

瑞典服飾零售商H&M漲價趕跑消費者，上季營收成長意外停滯。（路透）

瑞典服飾零售商H&M 上季營收意外零成長，因為持續漲價導致消費者轉向中國大陸希音（Shein）等提供超低價折扣的品牌對手，股價15日盤中應聲重挫4.8%。

H&M於15日公布截至8月止的年度第3季初步財報，以固定匯率計算的營收成長為零，不如分析師預測的成長5%。該公司將在27日發布上季獲利。

RBC分析師錢伯倫表示，這家平價時尚零售商近來一直允許價格緩慢上漲，英國H&M近來價格只比平均低10%，但該公司通常提供約20%的折扣幅度。

Shein已靠著豐沛的超低價產品，從其他服飾大廠搶下市占率，但該公司成立以來，也一直面臨產品在中國的製造方式及工廠勞動環境等問題。

分析師表示，處於中階市場的H&M，正遭受來自市場兩端的夾擊，一邊是更吸引嚮往擁有精品消費者的Zara，另一邊是Shein等以價格打敗H&M的快時尚品牌。

H&M表示，上季優先重視獲利能力和減少庫存水準，其次才是營收成長，正致力於達成明年營業利益率10%的目標。但分析師預期，已花了超過七年在減少庫存的H&M，將無法達標。

Bernstein分析師伍茲表示，H&M財報暗示其定價能力有限，「相較於Zara母公司印地紡（Inditex）第2季加速成長」，H&M財報「顯得非常疲弱」，「由於疲軟營收，我們仍對其提高利潤（的目標）抱持懷疑」。

印地紡13日表示，在截至7月為止的六個月內，以固定匯率計算的營收成長17%，帶動營業利益大增30%。

此外，H&M也指出，因為俄烏戰爭的關係，已退出俄羅斯市場，並損失在烏克蘭 的銷售。扣除俄國、白俄羅斯 和烏克蘭，以克朗計價的營收成長8%，而非6%。H&M已宣布，在因俄烏戰爭而停業一年後，烏克蘭門市將於11月恢復營業。