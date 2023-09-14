我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

提議大漲失業率讓「傲慢勞工注意態度」 澳房地產大亨引爆公憤道歉

編譯周辰陽／即時報導
澳洲吉爾納集團創辦人兼執行長吉爾納近日宣稱失業率應該往上跳，「我們需要提醒人們，他們為雇主工作，而不是反過來」。（照片翻攝：X / Financial Review）
澳洲吉爾納集團創辦人兼執行長吉爾納近日宣稱失業率應該往上跳，「我們需要提醒人們，他們為雇主工作，而不是反過來」。（照片翻攝：X / Financial Review）

澳洲一位富豪近日宣稱失業率應該往上跳，好提醒傲慢的勞工注意自己的地位，引發了來自澳洲國內外強烈反彈。

BBC報導，這位從健身房老闆變成房地產大亨的富豪叫做吉爾納（Tim Gurner），目前是他創辦的吉爾納集團（Gurner Group）執行長，身家估計澳幣9.29億元（折合5.97億美元），之前曾談過祖父與前老闆提供的貸款怎麼幫助他以企業負責人的身分發跡，也曾說年輕人買不起房是因為他們花太多錢買酪梨吐司。

今年41歲的吉爾納12日在房地產峰會發表講話時，挑出建築業者為例，宣稱新冠疫情已把員工的態度與職業操守變得更糟，這種轉變正在影響業界生產力，再加上更嚴格的監管，都加劇澳洲住房短缺。

吉爾納稱，「依我看，我們需要見到失業率往上跳」，目前3.7%的失業率必須升高到40%至50%，「我們需要看到經濟痛苦」，以減少「就業市場的傲慢」。

他說，「我們需要提醒人們，他們為雇主工作，而不是反過來」，又指「現在發生了系統性改變，雇員認為雇主擁有他們非常幸運。我們必須扼殺這種態度，不得不通過傷害經濟的方式實現」。

主辦峰會的澳洲金融評論報轉發了吉爾納的發言影片，在「X」（前身為推特）、TikTok與LinkedIn等社群媒體平台引發公憤，並遭到不分黨派的澳洲國會議員譴責。

根據Yahoo Finance報導，吉爾納為自己發表了「麻木不仁的發言」發布道歉聲明，「在本周的AFR房地產峰會上，我發表了一些關於澳洲失業率和生產力的言論，我深感遺憾，我錯了」。

澳洲 房地產 健身

上一則

本幣貶值 中印iPhone售價調升

下一則

印度阿達尼集團聯手興和 計劃在台灣、日本銷售綠氫

延伸閱讀

疫期裁1700地勤 澳航遭認非法 上訴被駁須賠款

疫期裁1700地勤 澳航遭認非法 上訴被駁須賠款
中國學者訪澳洲遭搜查住所、沒收筆電 學術界憂北京報復

中國學者訪澳洲遭搜查住所、沒收筆電 學術界憂北京報復
中國學者突遭當局搜查 澳洲學術界擔憂北京報復

中國學者突遭當局搜查 澳洲學術界擔憂北京報復
花錢搭高級經濟艙…牠卻緊貼腿邊「喘息+放臭屁」 夫婦崩潰求退款

花錢搭高級經濟艙…牠卻緊貼腿邊「喘息+放臭屁」 夫婦崩潰求退款

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10
蘋果公司是「股神」巴菲特鍾愛的一支股票。路透

iPhone 15沒亮點？蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

2023-09-13 13:36

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點