提議大漲失業率讓「傲慢勞工注意態度」 澳房地產大亨引爆公憤道歉

澳洲 一位富豪近日宣稱失業率應該往上跳,好提醒傲慢的勞工注意自己的地位,引發了來自澳洲國內外強烈反彈。

BBC報導,這位從健身 房老闆變成房地產 大亨的富豪叫做吉爾納(Tim Gurner),目前是他創辦的吉爾納集團(Gurner Group)執行長,身家估計澳幣9.29億元(折合5.97億美元),之前曾談過祖父與前老闆提供的貸款怎麼幫助他以企業負責人的身分發跡,也曾說年輕人買不起房是因為他們花太多錢買酪梨吐司。

今年41歲的吉爾納12日在房地產峰會發表講話時,挑出建築業者為例,宣稱新冠疫情已把員工的態度與職業操守變得更糟,這種轉變正在影響業界生產力,再加上更嚴格的監管,都加劇澳洲住房短缺。

吉爾納稱,「依我看,我們需要見到失業率往上跳」,目前3.7%的失業率必須升高到40%至50%,「我們需要看到經濟痛苦」,以減少「就業市場的傲慢」。

他說,「我們需要提醒人們,他們為雇主工作,而不是反過來」,又指「現在發生了系統性改變,雇員認為雇主擁有他們非常幸運。我們必須扼殺這種態度,不得不通過傷害經濟的方式實現」。

Gurner Group founder Tim Gurner tells the Financial Review Property Summit workers have become "arrogant" since COVID and "We've got to kill that attitude." https://t.co/lcX3CCxGuj pic.twitter.com/f9HK2YZRRE