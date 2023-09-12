晶片戰爭作者：美中對抗重塑全球供應鏈 「這國家」有機會扮演要角

暢銷書《晶片戰爭》作者米勒接受韓媒採訪時說，美中地緣政治將重塑全球供應鏈，而南韓應把握在這場競爭扮演要角的機會。（路透）

《晶片 戰爭》作者米勒（Chris Miller）接受韓國每日經濟新聞採訪時說，美中地緣政治將重塑全球供應鏈 ，南韓 應把握在這場競爭扮演要角的機會。

米勒表示，最新的華為手機已搭載7奈米的晶片，顯示美中晶片戰爭正進入新的階段，如今升級成晶片材料戰，「南韓、美國、歐洲、日本必須攜手合作，打造更安全的關鍵材料供應鏈」。

他也說，南韓是全球科技突飛猛進和晶片供應鏈中的「關鍵」，將能發揮引領前行的作用，「南韓新一代晶片的領導者，將是那些能通過當前供應鏈重組考驗的廠商。在地緣政治引發的供應鏈挪移下，整個產業遭遇巨大挑戰，也帶來良好機會。同時，人工智慧（AI）正重新定義晶片產業、創造全新產品的需求，在這些趨勢脫穎而出的會是有願景的領袖」。

米勒也預測，儘管美中發生衝突，但中國決不會放棄發展半導體。他認為，當地的晶片業者將持續投資和創新，因此南韓必須設法拉開技術差距，才能維持市占。

這是在米勒出席每日新聞媒體集團主辦的世界知識論壇（WKF）之前進行的採訪。WKF訂於12日開幕，論壇主題是「科技大爆炸：站在巨人肩膀上的人類」。