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晶片戰爭作者：美中對抗重塑全球供應鏈 「這國家」有機會扮演要角

編譯林奇賢／綜合外電
暢銷書《晶片戰爭》作者米勒接受韓媒採訪時說，美中地緣政治將重塑全球供應鏈，而南韓應把握在這場競爭扮演要角的機會。（路透）
暢銷書《晶片戰爭》作者米勒接受韓媒採訪時說，美中地緣政治將重塑全球供應鏈，而南韓應把握在這場競爭扮演要角的機會。（路透）

晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）接受韓國每日經濟新聞採訪時說，美中地緣政治將重塑全球供應鏈南韓應把握在這場競爭扮演要角的機會。

米勒表示，最新的華為手機已搭載7奈米的晶片，顯示美中晶片戰爭正進入新的階段，如今升級成晶片材料戰，「南韓、美國、歐洲、日本必須攜手合作，打造更安全的關鍵材料供應鏈」。

他也說，南韓是全球科技突飛猛進和晶片供應鏈中的「關鍵」，將能發揮引領前行的作用，「南韓新一代晶片的領導者，將是那些能通過當前供應鏈重組考驗的廠商。在地緣政治引發的供應鏈挪移下，整個產業遭遇巨大挑戰，也帶來良好機會。同時，人工智慧（AI）正重新定義晶片產業、創造全新產品的需求，在這些趨勢脫穎而出的會是有願景的領袖」。

米勒也預測，儘管美中發生衝突，但中國決不會放棄發展半導體。他認為，當地的晶片業者將持續投資和創新，因此南韓必須設法拉開技術差距，才能維持市占。

這是在米勒出席每日新聞媒體集團主辦的世界知識論壇（WKF）之前進行的採訪。WKF訂於12日開幕，論壇主題是「科技大爆炸：站在巨人肩膀上的人類」。

晶片 供應鏈 南韓

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