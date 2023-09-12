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IEA宣告 全球化石燃料時代的終結於2030之前展開

編譯劉忠勇／綜合外電
IEA前挪了化石燃料需求總量可能會在2030年左右達到高峰的預測。（路透）
IEA前挪了化石燃料需求總量可能會在2030年左右達到高峰的預測。（路透）

國際能源總署（IEA）宣告，全世界正處於化石燃料時代「終結的起頭」階段，並首度預測在2030年之前，石油天然氣和煤炭的需求達到頂峰之後將轉趨下降。

IEA最新預測顯示，由於再生能源快速成長，加上電動車普及，這三大化石燃料的消耗量會在2030年以前開始下降。

IEA署長畢羅（Fatih Birol）對此表示，「我們正見證化石燃料時代終結的起頭，必須為下一個時代做好準備，可見氣候政策確實奏效。」具體預測將發表於下個月IEA的「世界能源展望」報告。

畢羅投書英國金融時報，讚揚這是一大「歷史轉捩點」，但他仍呼籲決策者加速能源轉型和減排，克服非碳化的政治障礙。

因應氣候變遷和俄羅斯入侵烏克蘭所引發的能源危機，全球各國政府無不擴大再生能源的投資。不過，在生活成本高漲期間，很多國家也在方面的支出面臨反彈。

IEA去年表示，化石燃料需求總量可能會在2030年左右達到高峰，如今，由於再生技術這一年來不斷推廣，IEA前挪了這個預測。

畢羅也強調中國大陸經濟出現「結構性轉變」，從重工業轉向較低耗能的工業和服務業。他說：「在過去的10年中，中國占全球天然氣需求增長的三分之一和石油需求增長的三分之二。太陽能、風能和核能將消化煤炭在中國的潛在增長。」

IEA是經濟合作發展組織（OECD）支持下成立的組織。石油輸出國組織（OPEC）指責IEA在4月敦促停止投資新的石油開發，引發市場「波動」。

畢羅說：「石油和天然氣公司可能不僅誤判了民意...如果他們還期望這個十年油氣需求會進一步增長，那麼他們可能也誤判了市場。」

畢羅也呼籲決策者不要因此而滿足，他提醒碳排量需要在2020年代中期達到頂峰後迅速下降，才有限制全球暖化在1.5℃的一絲機會。

石油 天然氣 投資

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