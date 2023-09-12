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南韓年輕散戶求高回報專瘋「迷因股」 官方示警擋不了

編譯劉忠勇／綜合外電
南韓年輕散戶追求「迷因股」，絲毫不把三星這類龍頭股放在眼裡。（歐新社）
南韓年輕散戶追求「迷因股」，絲毫不把三星這類龍頭股放在眼裡。（歐新社）

對南韓年輕散戶而言，三星電子和現代汽車股票的穩健表現不再能滿足他們，他們專注科技為主的「迷因股」，無視官方這種聽信明牌極其危險的警告。

Duksung 8月在兩周內漲逾兩倍，就因為傳出這個小小紡織股會從超導體技術受益，不過，這檔股票幾天內又跌掉一半的市值。類似的命運也發生在其他小型股票上，科技一有什麼進展，就讓人一窩蜂追捧相關概念股。

基於人工智慧（AI）的醫療數據公司JLK是Kosdaq今年迄今表現最好的股票，暴漲了971%。物流業者 Sun Kwang則大跌，今年跌幅多達85.8%。

韓國資本市場研究所研究員Hwang Se-woon指出，年輕人大約2020年新冠肺炎疫情期間投入股市，他們渴望高回報，科技為主「迷因股」成了追捧的標的。

他說，這類投資人在疫情期間「嘗過100％回報率的甜頭，已食髓知味」，但如今已不容易物色到這種亮眼的回報，他們於是開始追逐新的趨勢。

南韓股市大盤KOSPI指數今年迄今上漲14.9％，遠不如規模較小的Kosdaq35.9％的漲幅。大型股三星電子和現代汽車今年分別上漲28.0％和22.8％，比起Kosdaq也相形失色。

這種迷因投資法，從以下例子可見一斑：400多位散戶投資人周三在KakaoTalk的聊天室中，聆聽自稱專家金娜英（音譯）的建議。她談的是「螞蟻逃脫成功術」。金娜英並沒有提問，顯然寧可跟著她的建議來買股票。其中不少交易者是每天甚至只是幾小時內進出的當沖客。

股票 投資 疫情

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