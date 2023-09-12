日資撿便宜 大買紐約商辦

日本投資人趁著美國商用房地產市場低潮，大買紐約商辦。(路透資料照片)

儘管日圓匯率正逼近32年低點，日本投資 人卻在大買紐約商辦，這是因為美國商用房地產 市場正值2008年金融危機來最低潮，讓他們在美國看到比國內市場還要大的商機。

日經新聞報導，日本房地產開發商森信託（Mori Trust）今年6月以約1,000億日圓（6.85億美元）買下紐約中央車站隔壁的公園大道245號商辦大樓49.9%股權，引起市場注意。

這筆交易讓人想起1989~90年的日本投資狂潮，當年Sony買下哥倫比亞影業、Panasonic收購環球影業，三菱地產則買了洛克菲勒集團。森信託表示，由於利率上漲、員工拒絕回辦公室上班、租金回報率下滑和信用狀況緊縮，美國房地產業正處於不景氣，導致投資人變少。

物業服務公司仲量聯行（JLL）表示，自2008年全球金融危機以來，日本的海外投資一直在逐步增加，光是去年就有好幾筆引人注目的大型交易。日經報導，日本退休金基金、保險業者和地區銀行等傳統投資人，也在關注美國房地產（主要是出租用的辦公室和公寓），押注租金收入會比低收益的日本債券更賺錢。第一生命保險和明治安田生命保險都從2018年起透過美國子公司投資商用房地產。

JLL日本研究團隊資深總監谷口學表示，這些公司部分也是受到日本政府退休投資基金（GPIF）的影響，該基金從2018年開始投資美國房地產。在GPIF的房地產投資中，美國房地產占了45%，高於日本的25%。他說：「GPIF的投資正鼓勵其他日本機構放眼美國房地產市場」。

但也有其他資深房地產投資人較為謹慎，例如三菱地所表示，由於目前紐約辦公室市場看似疲軟，需要更精挑細選地投資。

不過，該公司目前仍計劃在2030年前將海外資產從1.2兆日圓增加至1.5兆日圓。