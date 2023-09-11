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華為Mate 60 Pro+出現SK海力士記憶體 韓廠憂美緊縮管制

編譯葉亭均／綜合外電
Mate 60 Pro+被發現使用SK海力士的DRAM和NAND快閃記憶體，引發韓廠憂心美國可能緊縮管制措施。（美聯社）
Mate 60 Pro+被發現使用SK海力士的DRAM和NAND快閃記憶體，引發韓廠憂心美國可能緊縮管制措施。（美聯社）

南韓媒體BusinessKorea報導，華為新手機Mate 60自行發展的5G晶片引發美中緊繃局勢又升級，這也使得三星電子和SK海力士這兩大記憶體晶片廠在中國的工廠面臨更多不確定性。

華為9月8日推出Mate 60 Pro+和可折疊Mate X5兩款智慧手機後，美國商務部對Mate 60 Pro+所採用的7奈米麒麟9000S晶片展開正式調查，還強調「為了美國國安，將毫不遲疑採取合適行動」，並暗示可能基於調查結果採取額外的制裁行動。

BusinessKorea分析，這可能會衝擊南韓的半導體業。值得注意的是，Mate 60 Pro+被發現使用SK海力士的DRAM和NAND快閃記憶體。SK海力士自從美國在2020年5月實施制裁以來，就沒有和華為往來，然而，據透露，華為可透過另類管道取得韓製記憶體晶片，這意味著未來可能出現更嚴格的監管。

根據Omdia的數據，兩大韓企今年第2季在全球DRAM市場中的市占達到70.1%（三星電子為38.2%，SK海力士為31.9%），這代表全球每10支智慧手機中，就有7支包含韓製DRAM。如果沒有來自韓廠的DRAM晶片，實際上不太可能生產數百萬支智慧手機。雖然華為的Mate 60 Pro+晶片組、面板和模組主要採用中國的零組件，但無法用中國的替代品來取代記憶體晶片。

一位半導體產業人士指出：「從美國觀點來看，見到SK海力士的產品出現在Mate 60 Pro+中，可能代表記憶體半導體業者是針對中國的一項有效制裁工具。」 尤其是，三星電子和SK海力士的中國工廠可能會受關注的焦點。三星電子約40%的NADN快閃記憶體是在西安生產，SK海力士則有20%的DRAM和約40%的NAND快閃記憶體分別在無錫和大連生產。

美國商務部去年10月宣布對中國實施半導體設備出口限制，但給予南韓企業一年的豁免期。南韓政府和企業一直試圖遊說美國延長豁免，但隨著最新的華為事件發生，關於美國政府可能調整立場的疑慮增加。

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