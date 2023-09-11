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東亞各國教育軍備競賽 降溫

編譯易起宇／綜合報導
新加坡等東亞國家擁有全球頂尖的教育系統，但也正嘗試減輕學生的壓力。（路透）
新加坡等東亞國家擁有全球頂尖的教育系統，但也正嘗試減輕學生的壓力。（路透）

台灣、日本、南韓、中國大陸及新加坡教育體系競爭程度為全球數一數二高，儘管學生的數理分數在全球名列前茅，但學校也常淪為壓力工廠，迫使學生透過長時間在家自習、補習或聘請高額家教，在關鍵的全國考試拿取高分，引發「教育軍備競賽」，現在這幾國政府正努力為這場競賽降溫。

華爾街日報（WSJ）報導，為了讓學習更快樂，或至少減輕考試負擔，新加坡已廢止小學一、二年級的所有考試，以及到中學為止的期中考。南韓正在減少全國大學考試的一些最難問題，台灣已開始要求申請大學入學者，也要列出課外成就，降低對考試成績的重視。

中國大陸已減少低年級學生的家庭作業，並取締營利補習班，還禁止對小學一、二年級學生進行筆試、要求老師停止在與家長的交流群組中公布考試成績，並廢除超出課程範圍的問題。

各國政府希望這些措施能減輕學校生活的一些焦慮，這些焦慮已不只影響學生的生活。

許多家長認為，高度競爭的學習環境會使社會階級界線僵化，愈有錢的家庭愈有能力投入大量資金準備考試，將孩子送進頂尖學校。

人口統計學家認為，東亞家庭選擇少生小孩，課業壓力和費用是箇中原因，導致南韓、大陸、台灣和新加坡的出生率處於全球最低。

但要徹底改革這些國家的教育體系也不容易，部分原因是們非常成功。高品質的教育幫助這些國家躋身全球最富有的國家之列，歐美一些學校也採用了新加坡式的數學教育，並融入日本開發的學習方法。

東亞各國雖希望降低對考試的過度關注，但也擔心做得太過頭。新加坡以日本教育作為警惕。日本1990年代透過「寬鬆教育」縮減了學校課程和教學時間，以擺脫死記硬背。

但之後，日本的國際考試成績在2000年代初期下滑，導致政府又取消了許多改革。到了2012年，日本又重新成為考試強國。

教育 日本 新加坡

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