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彭博:歐洲央行本周升息1碼

編譯林聰毅／綜合報導
路透的最新調查顯示，分析師對央行今年底前會否再度升息看法分歧。 （路透）
路透的最新調查顯示，分析師對央行今年底前會否再度升息看法分歧。 （路透）

歐洲央行（ECB）本周將召開利率決策會議，經濟學家對是否升息的看法分歧，路透訪調經濟學家對預估升息1碼、還是按兵不動的占比各半，因為通膨率仍高，但經濟面臨的壓力加重，也凸顯ECB總裁拉加德的挑戰。彭博資訊經濟學家則認為，ECB本周將升息1碼，為本輪升息循環的最後一次升息。

ECB預定14日召開利率決策會議，路透在5~7日進行的調查顯示，56.5%的受訪經濟預測將維持利率不變，其他人預期將升息1碼（0.25個百分點），提高存款利率至4.00%，為1999年ECB成立以來最高。

義大利聯合聖保羅銀行總體經濟分析主管梅佐莫指出，「實體經濟弱於預期，通膨正如預期回落。因此，ECB能按兵不動並觀望」。

彭博經濟學家則預估，ECB可能總結認為，通膨降溫的速度還不夠快，因而將升息1碼，畢竟通膨數據仍高於ECB幕僚經濟學家的預期，通膨預期依然居高不下，風險也仍略偏上行，且面臨油氣價格上漲的威脅，但這也將是一年多來升息行動的最後一次升息，因為成長疲軟，正加深歐元區的停滯性通膨風險。

路透訪調的經濟學家對ECB 9月後的決策前景看法也一樣分歧。52.2%受訪者預期年底的存款利率將維持在3.75%，47.8%認為將是4.00%。BMO資本市場高級經濟學家珍妮佛．李表示：「我們正式預期ECB今年底前將保持觀望，但現在幾乎像是擲硬幣機率各半。」

歐元區通膨率已遠低於去年10月的10.6%高峰，預計今年平均為5.6%，2024年為2.7%，至少在2025年前仍高於央行的通膨目標。ECB本周會後也將發布最新的經濟成長率與通膨預測。歐元區本季整體經濟成長預料將持平，下季將成長0.1%。

升息 利率 央行

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