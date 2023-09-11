布蘭特油價 衝向100美元

沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布將維持減產政策到年底，帶動布蘭特油價 衝破每桶90美元關卡，油市專家預期布蘭特油價近期將衝到每桶100美元，高盛 集團更預測明年最高可能漲到每桶107美元。

沙俄兩國7月起日產量減130萬桶，使油價展望劇變，第4季供給將與夏季同樣吃緊，已使國際油價上漲約20%，同期美國紐約柴油價格上漲三分之一。能源公司預估，減產行動將使第4季全球石油 每日供給短缺約270萬桶。

RBC資本市場公司指出，實體原油市場為一年來最健全，這意味著布蘭特油價每桶100美元「近在咫尺」，這雖非其基本情境預測，但不排除這個可能性。

高盛之前預估今年12月的布蘭特油價為每桶86美元，明年底為93美元，現在指出其預測有兩大多頭風險，分別為沙國石油供給將比預期少每日50萬桶，光這個因素就會使其油價預測提高2美元，其次為若石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）繼續減產，原先的產量假設可能不正確。

高盛的樂觀情境為假設OPEC+今年每日130萬桶的減產行動將持續到明年底，且沙國只會逐步提高產量，明年12月布蘭特油價可能漲到每桶107美元。

品浩集團主管謝爾勞表示，「原油緊俏似乎相當合理，而且的確存在，這確定將使油市走強」。油價的另一利多，是美國戰略儲油水準已降到危險程度，美國很難再用庫存穩定油價。再者，由於美國持續對委內瑞拉及伊朗等國實施石油制裁，使全球石油供給格局不會有大變化。