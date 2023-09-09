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下周太重要了 「3大事」恐徹底改變科技業市場 投資人有望收割果實

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司下周將推出全球果粉引頸期待的iPhone 15，能否順利引爆一波換機潮，備受矚目。（美聯社）
蘋果公司下周將推出全球果粉引頸期待的iPhone 15，能否順利引爆一波換機潮，備受矚目。（美聯社）

未來一周，科技業三件大事將成為全球矚目焦點，世界各地投資人都將密切關注並緊盯後續發展，因為結果可能給科技業帶來戲劇化、意想不到的轉變。

短短數日內，蘋果公司（Apple）將推出全球果粉引頸期待的最新一代iPhone；緊接著，美國司法部對搜尋巨人Google歷時三年的反托辣斯案即將開庭；而總部在英國的晶片設計公司安謀控股（Arm Holdings）也將掛牌上市。

巴隆周刊（Barron's）報導指出，這三件科技業要事，每一件都可能讓投資人收割豐碩的果實，卻也伴隨著莫大的風險。

一、iPhone 15登場

蘋果公司將於12日（周二）舉行秋季新品發表會，今年主題稱為「好奇上心頭」（Wonderlust），預料重頭戲將是推出iPhone 15（儘管分析師也期待升級版智慧手表Apple Watch和無線耳機 AirPods）。沒人指望iPhone將大幅革新，最顯著的改變或許是從蘋果專屬的Lightning連接埠轉向更普遍使用的USB-C標準。另外，處理器可望升級、相機應會改良、邊框變得超窄，外加一些小幅的其他調整。價格料將比iPhone 14提高。

樂觀者看好新iPhone將引發一波銷售熱潮。Wedbush證券分析師艾夫斯預期iPhone 15可望帶動一波換機潮，使iPhone銷售為之一振；據他估計，12億iPhone現有用戶中，大約四分之一已經使用至少四年了。

不過，也有一些隱憂。此刻，消費者支出稱不上強勁，智慧手機銷售疲軟已持續數月之久。根據 Counterpoint Research的資料，4月至6月一季的全球智慧手機出貨量比去年同期滑落9%。同時，蘋果在中國市場面臨雙重挑戰，中國手機大廠華為新推出的Mate 60 Pro旗艦智慧手機來勢洶洶，大有從蘋果手中奪回市占的架勢。更糟的是，華爾街日報披露，中國已下令禁止政府官員使用iPhone和其他外國廠牌手機。

摩根士丹利分析師伍德林估計，所謂蘋果中國市占率可能因此猛掉6%的疑慮，或許是言過其實；然而，他指出，現在市場擔心的不只是iPhone 15的銷售前景。

伍德林在研究報告中寫道：「中國可能更向民族主義路線傾斜，若是如此，那可能危及超過300億美元的營業利益，假如中國決定限制蘋果產品進入中國市場的話。」儘管他認為，基於蘋果在中國經濟扮演舉足輕重的角色，那種黯淡的結局不至於發生。

總之，下周二推出iPhone 15是大事一樁，一切問題不會因此擺平，但初期銷售速度如何，勢必成為全球市場持續緊盯的焦點。

二、安謀上市測試IPO市場水溫

軟銀集團（SoftBank Group）2016年以320億美元買下晶片設計公司安謀；2021年同意以價值400億美元的現金與股票，把安謀轉賣給輝達（Nvidia），但因遭到監管當局關切而破局；軟銀隨即開始規劃首次公開發行股票（IPO）。本周安謀公布，IPO參考價訂於每股47美元至52美元，據此推算安謀估值約500億美元。安謀IPO定價可望在13日（周三）晚間宣布，次日便開始在美國那斯達克市場掛牌交易。

軟銀對安謀估值的期望很高，野心很大。安謀去年營收表現平平，只有27億美元。以IPO參考價的高檔計算，估值逼近20倍的落後本益比，幾乎比任一家科技上市公司都來得高。安謀看來想爭取可與人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）爭輝的估值，但若缺乏成長，顯然太牽強。

更別提還有一個變數：中國在安謀前途上扮演舉足輕重的角色。安謀在中國的營收占比高達25%，比蘋果還要依賴中國市場。也因此，安謀在IPO公開說明書上，大篇幅著墨中國相關風險，占了整整三頁之多。

毫無疑問，安謀在全球晶片市場是關鍵角色—幾乎每支市售智慧手機，都採用某種安謀設計的晶片。公開說明書顯示，有意承購安謀IPO股票的科技公司名單長長一大串，包括蘋果、Google、英特爾、輝達、三星和台積電在內。

不過，安謀在中國的曝險，可能讓投資人裹足不前。更大的風險是，假如這樁IPO雷聲大雨點小，結果遠不如預期，可能阻撓其他科技公司今年邁向上市之路。

三、Google反托辣斯案開庭

三年前，美國司法部對Google提出反托辣斯告訴，指控這個Alphabet旗下的部門非法壟斷網路搜尋市場。此案預定12日（周二）在華府聯邦法院開庭審理。司法部在2020年的起訴狀中指稱， Google運用「反競爭伎倆」，企圖維持並鞏固在網路搜尋及搜尋廣告近乎壟斷的市場地位。Google則反駁說，這起訴訟「深具缺陷」。

一大關鍵問題是：Google長久來作為蘋果iPhone和Safari瀏覽器預設搜尋引擎的地位，是否將岌岌不保？一旦切斷這種關係，可能對提供Bing搜尋引擎的微軟公司有利。（真是風水輪流轉，世事好諷刺啊。）

另一種可能的結局，是法院下令終止蘋果與Google的排他性合作關係，逼蘋果不得不開發自己的搜尋引擎。那將是轟動科技業的大新聞。

美國司法部對搜尋巨人Google歷時三年的反托辣斯案將於下周開庭，是否會徹底改變...
美國司法部對搜尋巨人Google歷時三年的反托辣斯案將於下周開庭，是否會徹底改變搜尋市場競爭態勢，成為全球關注焦點。（路透）
總部在英國的晶片設計公司安謀將在下周掛牌上市，測試首次公開發行股票（IPO）市場...
總部在英國的晶片設計公司安謀將在下周掛牌上市，測試首次公開發行股票（IPO）市場水溫。（路透）

iPhone Google 晶片

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