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美元逼近150日圓 日財相喊話：不排除任何選項

編譯季晶晶／綜合外電
日本財務大臣鈴木俊一周五表示，不樂見匯率過度劇烈波動，當局不排除任何選項。（路透）
日本財務大臣鈴木俊一周五表示，不樂見匯率過度劇烈波動，當局不排除任何選項。（路透）

日本財務大臣鈴木俊一周五表示，不樂見匯率過度劇烈波動，當局對此不排除任何選項。這是對試圖拋售日圓的投資人發出的最新警告。

日圓兌美元匯價本周觸及148附近的10個月低點，因市場預期美國聯準會（Fed）可能維持高利率以應對居高不下的通膨，日本央行卻還沒有退出寬鬆政策的意願。

鈴木俊一在內閣會議後對記者說：「匯率走勢穩定並反映基本面，非常重要，不樂見匯率過度波動。我們將以高度的緊迫感仔細監看匯市走勢。如果匯率過度波動，我們不排除任何選項。」

在鈴木發言前，他的副手、日本財務省財務官神田真人周三也發出類似警告。不過分析人士認為，就當前水準而言，干預行動並非迫在眉睫。

美元已突破145日圓，去年9月這個水準引發日本透過購買日圓干預匯市，是24年來首見。

一些投資人認為下一個門檻在150日圓左右，這被認為是關鍵的心理關卡，去年10月這個水準曾連續兩次觸發干預。

日本過去大部分的干預行動都是賣出日圓／買入美元，因為當局往往更擔心日圓走強及其對出口商的影響。

然而，過去一年日圓疲軟加劇民眾對生活成本上升的擔憂。

鈴木沒說強勢美元可能成為9月9日至10日間G20峰會討論的議題，但指出其他可能列入議程的問題。鈴木補充說：「隨俄羅斯入侵烏克蘭和全球政策繼續收緊，全球經濟仍存在下行風險。我希望G20峰會能夠開展建設性對話並取得有意義的成果，為實現世界經濟穩定、可持續的成長作出貢獻。」

日本 匯率 G20峰會

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