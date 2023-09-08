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中國管制尿素出口 恐推升肥料價格 對農業造成最新打擊

編譯簡國帆／綜合外電
中國政府已命令一些肥料生產商暫停出口尿素，正使全球尿素供應鏈再陷動盪。（路透）
中國政府已命令一些肥料生產商暫停出口尿素，正使全球尿素供應鏈再陷動盪。（路透）

南韓媒體報導，中國政府已命令一些肥料生產商暫停出口尿素，正使全球尿素供應鏈再陷動盪，南韓也擔心陷入「二次尿素危機」。

彭博資訊7日指出，中國數家肥料生產商在政府指示後，9月初起停止簽訂新的尿素出口合約。韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，這項出口限制目前只知僅限於肥料原料之一的尿素，據信是因中國國內尿素價格大漲。

根據彭博資訊，庫存低迷加上出口成長，已推升中國的尿素價格。中國鄭州商品交易所的尿素期貨價格，在6月中~7月底的七周跳漲約50%。

中國是全球最大的尿素生產國與消費國，若限制尿素出口，可能導致全球供應短缺，帶動全球尿素價格大漲，也可能推升以尿素製造的肥料價格，對全球農業市場造成另一大震波，也引發車用尿素水價格上漲的憂慮。

2021年10月中國突然對尿素實施出口管制，使南韓遭遇尿素供不應求危機，當時尿素價格從每10公升約1萬韓元（7.51美元），暴漲將近十倍。

此後，南韓政府與產業已試圖多元化尿素供應來源，從中國進口的尿素去年雖下滑，今年卻再次回升。南韓今年1~7月從中國進口19.6萬噸尿素，成為全球第二大進口國。

隨著「二次尿素危機」的憂慮日增，專家指出南韓政府的多元化供應努力收效甚微，因為中國尿素在空應鏈仍具競爭優勢。

南韓 供應鏈 鄭州

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