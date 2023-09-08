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中東主權基金 私募大金主

編譯陳苓／綜合報導
私募股權、創業投資、房產基金在其他地方籌不到錢，沙烏地等中東國家的主權財富基金於是成了資金活水泉源。 （路透）
私募股權、創業投資、房產基金在其他地方籌不到錢，沙烏地等中東國家的主權財富基金於是成了資金活水泉源。 （路透）

利率攀升讓西方金融家紛紛退出交易和私人投資，中東國家挾著油市榮景創造的豐沛財力，在世界金融舞台上大出風頭。私募股權、創業投資、房產基金在其他地方籌不到錢，中東的主權財富基金於是成了資金活水泉源。

華爾街日報（WSJ）報導，中東地區對大型併購案的興趣日增，近來宣布的交易包括沙烏地阿拉伯的主權基金以7億美元，收購渣打銀行的航空融資部門；阿布達比主權基金買下價值20億美元的Fortress投資管理公司；同樣來自阿布達比的國安顧問塔赫農，掌管的基金和公司收購估值12億美元的英國醫療保健公司，並取得哥倫比亞食品巨擘部分控制權。

募款顧問公司Jade Advisors創辦人傑德斯丹說，由於各地都很難籌到錢，「現在每個人都想去中東，這就像古早的美國淘金熱。」

各地爭搶中東資金之際，其他地方相形冷清。據PitchBook的資料，美國創投基金今年上半年僅獲注資330億美元，金額不到2021年同期740億美元的一半。據Preqin，全球私募基金去年籌款額下滑10%至1.5兆美元，許多人預料跌勢還會持續。 貝恩顧問替私募股權提供諮詢服務，執行副總雷尼說：「過去12個月的籌資變得非常、非常困難」。

這也讓下個月將在沙國登場的「未來投資倡議」（FII），成了資金獵人必去之地。這和五年前截然不同，當時華爾街高層因沙國特務謀殺異議記者哈紹吉，紛紛退出此一會議。

現在這個別名「沙漠達沃斯」的研討會，估計會吸引極高需求，須付費1.5萬美元才能參加。

去年各地資金開始轉緊，沙國融資大受歡迎。沙國公共投資基金（PIF）主管魯馬揚在去年會議上，與世界最大的兩家投資公司高層進行小組討論，分別是黑石集團執行長蘇世民和橋水基金（Bridgewater）創辦人達里歐。

安霍創投（Andreessen Horowitz）合夥人霍羅維茲（Ben Horowitz），在今年春天由PIF贊助的會議上表示，沙烏地是「新創公司之國」，並說沙國王儲替該國打造出新的文化和願景。

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