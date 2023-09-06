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美元為何突然轉強？分析師：突破阻力關卡後短線續強

編譯湯淑君／綜合外電
美國經濟相對強勢，觸動美元5日對其他主要貨幣勁升。（路透）
美國經濟相對強勢，觸動美元5日對其他主要貨幣勁升。（路透）

分析師指出，全球經濟成長前景堪虞，美國經濟則顯得一枝獨秀，觸動5日美元對其他主要貨幣急升，美元指數勁升至近六個月高點。預料在突破重要阻力關卡後，短線美元仍將保持強勢。

中、歐經濟憔悴唯美國獨強 觸動美元強升

中國經濟最近壞消息頻傳，歐元區經濟數據也欲振乏力，使韌性十足的美國經濟展現相對強勢，美元匯價隨之挺升。

MarketWatch報導，CMC Markets UK首席市場分析師修森說：「美元表現出色，發生的背景是美國經濟展望愈來愈樂觀，促使高盛集團把一年內預估美國衰退的機率降到15%。」

根據FactSet的資料，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）5日一度躍上104.91，是3月15日以來最強。同時，歐元對美元重貶0.7%至1.0724美元，接近三個月低點；美元對日圓挺升0.9%至147.77日圓，去年11月來最高價位。英鎊也貶0.6%，報1.2561美元，盤中曾觸及6月來最弱價位。

聯準會（Fed）鷹派代表人物沃勒（Christopher Waller）5日表示，Fed本月或許沒必要升息，略挫美元銳氣。美元6日走勢稍稍回軟，美元指數最新報價下滑0.1%至104.748。

美國經濟展望相對樂觀，對照出世界其他經濟體黯然失色。中國8月財新服務業PMI顯示，服務業景氣擴張速度為八個月來最緩慢，給疫後復甦步履蹣跚增添新證據；歐元區8月綜合PMI跌到46.7，顯示景氣萎縮幅度為近三年來最深。

修森說：「在歐洲，我們見到另一套令人失望的PMI數據，這一回顯示西班牙和義大利步上法國後塵，也掉入萎縮領域。美國情況不同，仍展現韌性，顯示短期內還不會降利率。」這也協助美元走勢轉強。

技術面指向美元進可攻、退有守

從技術分析角度來看，City Index與Forex.com市場分析師拉札薩達說，美元指數已突破前波高點，也攻克104.29至104.70的阻力區。

他在報告中寫道：「這個區間在5月是堅不可摧的阻力帶，在8月底也是。現在，美元已排除障礙，日後即使由上而下回測這個區間，也勢必引起多頭全力捍衛，以維持主控權。依據美元最近的表現研判，我們預料這種情況會持續下去，直到某種基本面因素觸動美元多頭趨勢改變為止。」

拉札薩達預料，對多方而言，美元指數下一個目標在105.88，也就是今年3月觸及的高點。

分析師DZ Bank Research分析師葛洛豪斯認為，繼美元指數5日升上六個月高點、美元對歐元躍上三個月高峰後，美元強勢大致守得住，即使6日發布的美國服務業採購經理人指數比預期弱，也「不太可能徹底翻轉5日歐元對美元的貶勢」。根據FactSet的資料，歐元兌美元匯價6日盤中回升0.1%至1.0730美元，5日曾跌到1.0706美元。

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