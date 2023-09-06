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全世界4.25億人投資加密幣 只有6人坐擁逾10億美元的比特幣

編譯葉亭均／綜合外電
最新報告顯示，全世界有超過4億人擁有加密貨幣。（路透）
最新報告顯示，全世界有超過4億人擁有加密貨幣。（路透）

最新報告顯示，全世界有超過4億人擁有加密貨幣，其中，只有6個人手頭上比特幣的價值超過10億美元。

根據投資移民顧問公司Henley & Partners在5日公布的加密財富報告，全球有4.25億人擁有比特幣或其他形式的數位貨幣。

CNBC網站報導，雖然加密貨幣發展的情況不如人氣全盛時期，但依然是很常見的投資類別。根據特許金融分析師協會（CFA Institute）和美國金融業監管局（FINRA）今年稍早的報告，在美國18歲到25歲的Z世代中，超過半數人投資加密貨幣。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）在4月的調查，75%的美國民眾不確定現在投資、交易或使用加密貨幣是安全的，或認為他們現在能夠仰賴當前可得的工具。45%的受訪者表示，他們對加密幣的投資不如預期，僅15%表示超越預期。

不過根據Henley & Partners的最新報告，一些人顯然在加密貨幣投資方面取得成功，現在持有的價值超過數百萬美元，甚至數十億美元。

報告顯示，8.82萬人擁有的加密資產價值達100萬美元以上，這占整體加密貨幣持有人不到1%。大約4萬500人擁有比特幣投資，占比接近46%。

擁有價值超過1億美元的加密貨幣投資人人數並不多，世界上只有182個，而其中78人是集中持有比特幣。

另外，全世界有22個人擁有價值至少10億美元以上的加密貨幣，其中6個人是集中投資比特幣。

目前，整體加密貨幣的總市值為1.18兆美元。

這份報告也發展出一項加密貨幣採用指數，納入一系列因素，包括加密幣的公共採用、監管環境和課稅情況，此外，加密幣基礎設施的採行、相關創新與經濟因素也被納入考量。Henley & Partners解釋說，這項指數是用來展現「對加密投資人最具吸引力的投資移民計畫選項」。

在整體指數排行中，新加坡奪冠，瑞士和阿拉伯聯合大公國分居二、三名，香港排第四，接下來依序為美國、澳洲、英國、加拿大、馬爾他和馬來西亞。

投資 貨幣 比特幣

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