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安謀IPO估值 拚520億美元

編譯湯淑君／綜合報導
安謀展開首次公開發行股票巡迴說明會，盛傳母公司軟銀希望為安謀爭取上看520億美元的估值。（路透）
安謀展開首次公開發行股票巡迴說明會，盛傳母公司軟銀希望為安謀爭取上看520億美元的估值。（路透）

晶片設計公司安謀（Arm）5日在紐約展開首次公開發行股票（IPO）巡迴說明會，盛傳母公司軟體銀行希望藉這起今年來全球最大的股票上市案，為安謀爭取上看520億美元的估值。

美國證管會（SEC）5日公布的申報文件顯示，軟銀計劃讓安謀發行9,550萬股美國存託股票（ADS），每股參考價在47美元至51美元區間，以最高價位計算將募資多達48.7億美元。

安謀先前的目標，是藉這起IPO募資80億至100億美元，但後來決定調降，一部分因素是軟銀決定把旗下願景基金（Vision Fund）持有的25%安謀股權也買下，並且保留更大比率的持股。申報文件顯示，願景基金那筆交易把安謀價值估為超過640億美元。

在IPO案結束後，軟銀將擁有安謀90.6%的普通股。

原先，軟銀希望這起IPO能把安謀估值推上600億至700億美元，但以軟銀現在訂定的價格區間來看，安謀估值可能降到略高於500億美元。

即使以參考價的低檔計算，這起IPO仍將是今年全球規模最大的股票上市案，將超越嬌生公司（J&J）消費者保健部門Kenvue的IPO（規模43.7億美元），也可能振奮全球IPO市場，尤其為數十家科技新創公司陸續在美國上市鋪路。

路透報導，知情人士透露，如果投資人需求熱絡，仍可能在IPO定價前提高價格區間。上周消息傳出，安謀已簽下幾家重量級投資人，包括蘋果、輝達、Google母公司Alphabet、超微（AMD）、英特爾和南韓三星電子，據說都將參與投資安謀IPO。

安謀的客戶包括全球大型科技巨人，主要營收來源是向這些客戶收取晶片設計權利金，收費標準可能依據顧客的安謀架構晶片平均售價（ASP）而定，也可能對每顆晶片索取一筆固定費用。

安謀計劃以「ARM」的股票代碼，在那斯達克全球精選市場掛牌。

股票 晶片 投資

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